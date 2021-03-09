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Журналістка за допомогою фітнес-годинника зрозуміла, що її зраджують

Сьогодні, 16:02

Жінка розповіла на відео, як їй вдалося викрити невірного хлопця

Британська ведуча реаліті-шоу Надя Ессекс викрила зраду свого коханого за допомогою фітнес-годинника. Жінка розповіла про цю історію у рамках флешмобу, суть якого полягає в тому, щоб публічно заявити про причини завершення тривалих любовних стосунків.

Відповідний ролик з'явився на сторінці журналістки у TikTok.

За словами Ессекс, одного разу її колишній хлопець повернувся додому під ранок після вечірки у друзів. Героїня матеріалу розповіла, що вона прокинулася й побачила на своєму годиннику повідомлення про його нічну фізичну активність і зрозуміла, що він зрадив її.

"Між другою та третьою годиною ночі, тобто вчора вранці, він спалив більше 500 калорій", – пояснила британка.

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Версія Наді Ессекс викликала палку дискусію у Мережі. Однак більшість підписників похвалила її і висловила слова підтримки.

"Я саме сумнівалася, чи варто мені купувати такий годинник. Вгадайте, хто тепер біжить негайно купувати його", "Рада, що ти позбулася його!", "Це жахливо, тобі набагато краще без нього", – пишуть вони у коментарях під роликом.

Публікація стала вірусною й набрала кілька сотень тисяч переглядів.

Відео: tiktok.com/@ladynadiaessex

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дівчина зловила хлопця на зраді і помстилася, зганьбивши його на весь світ.

Також Сьогодні.Lifestyle писали про американку на ім'я Данієль, яка розлучилася з коханим і все ніяк не могла вирішити, що ж робити з фотографіями, на яких вона зображена разом з колишнім? Рішення дівчини було простим, але дуже оригінальним.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: tiktok.com/@ladynadiaessex
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