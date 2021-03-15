"Останній писк моди": джинси з діркою у незвичайному місці розсмішили блоґерку

Вартість новинки становить 60 фунтів стерлінгів – приблизно 2300 гривень

Блоґерка Тамара Мільянович висміяла джинси з деніму світло-блакитного відтінку з дірками між ніг, які з'явилися у продажу в мережі одного з іспанських виробників одягу. Вартість новинки становить 60 фунтів стерлінгів (2300 грн).

Відповідний ролик з'явився у TikTok.

На відео Тамара Мільянович показала, що на штанях є безліч дірок і потертостей, деякі з них – в області паху. Автор відео переглянула декілька пар джинсів й звернула увагу на те, що це не брак, а дизайн виробу.

Відео: tiktok.com/@poglavica_ca

"Щоб зберігати свіжість упродовж дня", "Якраз на літній сезон!", "Гарна вентиляція", "Даремно я викинула такі ж, не знала, що таке у тренді!", "Чудова система охолодження", "Останній писк моди", – сміються у коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, у 2020 році італійський виробник люксових речей Gucci представив екологічно чисті джинси з ефектом поношеності - плямами від трави на колінах.

До того ж на сайті американського онлайн-рітейлера Fashion Nova з'явилися завужені джинси під назвою Party in the Back Skinny Jeans. Спереду вони виглядають як звичайні сині джинси, однак на зворотному боці дизайнери зробили два широких розрізи.

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