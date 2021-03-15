Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Останній писк моди": джинси з діркою у незвичайному місці розсмішили блоґерку

Сьогодні, 15:03

Вартість новинки становить 60 фунтів стерлінгів – приблизно 2300 гривень

Блоґерка Тамара Мільянович висміяла джинси з деніму світло-блакитного відтінку з дірками між ніг, які з'явилися у продажу в мережі одного з іспанських виробників одягу. Вартість новинки становить 60 фунтів стерлінгів (2300 грн).

Відповідний ролик з'явився у TikTok.

На відео Тамара Мільянович показала, що на штанях є безліч дірок і потертостей, деякі з них – в області паху. Автор відео переглянула декілька пар джинсів й звернула увагу на те, що це не брак, а дизайн виробу.

Відео: tiktok.com/@poglavica_ca

"Щоб зберігати свіжість упродовж дня", "Якраз на літній сезон!", "Гарна вентиляція", "Даремно я викинула такі ж, не знала, що таке у тренді!", "Чудова система охолодження", "Останній писк моди", – сміються у коментарях користувачі Мережі.

Читайте також:
Джинси з вирізом в незвичайному місці підірвали мережу: перші фото

Нагадаємо, у 2020 році італійський виробник люксових речей Gucci представив екологічно чисті джинси з ефектом поношеності - плямами від трави на колінах.

До того ж на сайті американського онлайн-рітейлера Fashion Nova з'явилися завужені джинси під назвою Party in the Back Skinny Jeans. Спереду вони виглядають як звичайні сині джинси, однак на зворотному боці дизайнери зробили два широких розрізи.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як обрати джинси-кльош та з чим їх носити: готові образи Ідеальний денім: наймодніші джинси 2021 року з готовими образами Укорочені, мішкуваті, з низькою посадкою. Як підібрати модні джинси під свій тип фігури Модні джинси на літо: вибираємо актуальну модель за типом фігури
відео курйоз мода джинси
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@poglavica_ca
Реклама

Новини партнерів

Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат

Популярні статті

Сьогодні, 14:58Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

Вчора, 17:04Смачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

Вчора, 09:20Зірково

Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

Вчора, 07:20Events

Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:35Events

З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

13 березняЗірково

У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

13 березняФаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

13 березняЗірково

З Пугачовою, Кіркоровим і Собчак: Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя

13 березняПсихо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

13 березняЗірково

Тоню Матвієнко помітили в обіймах чоловіка, і це не Мірзоян

13 березняEvents

Перший весняний молодик: що у жодному разі не можна робити на молодий місяць у Рибах

12 березняМодно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

12 березняПсихо

Як впливає на знаки зодіаку молодик 13 березня

12 березняЗірково

Мільйони доларів: розкрита сума спадщини принца Гаррі від принцеси Діани

Новини партнерів

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти