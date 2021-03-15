"Последний писк моды": джинсы с дыркой в необычном месте рассмешили блогера

Стоимость новинки составляет 60 фунтов стерлингов – примерно 2300 гривен

Блогерша Тамара Мильянович высмеяла джинсы из денима светло-голубого оттенка с дырками между ног, которые появились в продаже в сети одного из испанских производителей одежды. Стоимость новинки составляет 60 фунтов стерлингов (2300 грн).

Соответствующий ролик появился в TikTok.

На видео Тамара Мильянович показала, что на штанах есть множество дыр и потертостей, некоторые из которых находятся в паховой области. Автор видео посмотрела несколько пар джинсов, обращая внимание на то, что это не брак, а дизайн изделия.

Видео: tiktok.com/@poglavica_ca

"Это чтобы сохранять свежесть в течение дня", "Как раз на летний сезон!", "Хорошая вентиляция", "Зря я выкинула такие же, не знала, что такое в тренде!", "Отличная система охлаждения", "Последний писк моды", – смеются в комментариях пользователи Сети.

Напомним, в 2020 году итальянский производитель люксовых вещей Gucci представил экологически чистые джинсы с эффектом поношенности – пятнами от травы на коленях.

Кроме этого, на сайте американского онлайн-ритейлера Fashion Nova появились зауженные джинсы под названием Party in the Back Skinny Jeans. Спереди они выглядят как обычные синие джинсы, однако на обратной стороне дизайнеры сделали два широких разреза.

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