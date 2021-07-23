Викрадений пес після 6 років розлуки впізнав свого господаря: зворушливе відео

Лабрадора Роя в п'ятирічному віці викрали в Переяславі-Хмельницькому, а після довгої розлуки він все ж повернувся додому і навіть впізнав свого господаря

Викрадений пес після 6 років розлуки впізнав свого господаря / Фото: скриншот

Українська версія Хатіко про відданого пса трапилася на Київщині. Довгоочікувана зустріч господаря зі своїм собакою, яку вкрали 6 років тому сталася завдяки зоозахисникам. Хто розлучив собаку з господарем і де тварина жила останнім часом – далі в матеріалі.

А щоб підняти собі настрій – тільки подивіться на ці 10 курйозних знімків собак, яким тотально не пощастило з фотографом.

Щаслива історія зустрічі чотириногого з власником сталася на Київщині. Про неї розповіли зоозахисники. Лабрадора Роя в п'ятирічному віці викрали в Переяславі-Хмельницькому 6 років тому.

Тоді власники мало не всім світом шукали собаку, але марно – ніякої інформації і зниклого пса не було. Тепер знайти собаку вдалося по клейму.

Виявилося, що останнім часом собака жила на ланцюгу у жінки, яка зловживає алкоголем. Про погані умови утримання зоозахисникам розповіла сусідка нинішньої господині тварини. І саме завдяки їй пес повернувся додому.

А раніше золотистий ретривер не зміг дістати м'яч і здивував господиню своєю дурістю. Крім цього, в Facebook стала дуже популярною кумедна сторінка під назвою "Тварини з потужною аурою", на яку підписалися вже 315 тисяч користувачів Мережі. Адміністратор аккаунта розповів, що створив цю групу після того, як померла його собака. тепер він ділиться фотографіями "тварин, випромінюючих потужну і агресивну ауру".