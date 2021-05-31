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10 курйозних знімків собак, яким тотально не пощастило з фотографом

Сьогодні, 11:02

Негарно виглядати на фото можуть не лише люди! Через невдалий ракурс, не налаштований спалах і просто недоречний для фотосесії момент

Фото: Сьогодні

Кумедний конкурс організували користувачі соцмережі Facebook. Вони пропонують всім охочим ділиться невдалими фотографіями своїх собак. Виявляється, некрасиво виглядати на фото можуть не тільки люди! Через невдалий ракурс, не налаштований спалах і просто невідповідний для фотосесії момент.

Life Сьогодні зібрали курйозні знімки песиків, яким тотально не пощастило з фотографом.

1. Не лякай мене

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

2. Ні, я вже не сплю

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

3. "Пощастило" з господинею

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

4. Фронтальна камера

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

5. Люблю дивитися, як він спить

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

6. Я вже не злюся на тебе!

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

7. Ранок понеділка

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

8. Такий милий...

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

9. Дай мені спокій

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

10. Я нічого не брав

Фото: facebook.com/unflatteringdogphotochallenge

Нагадаємо, золотистий ретривер не зміг дістати м'яча і здивував господиню своєю дурістю.

Крім цього, в Facebook стала дуже популярною кумедна сторінка під назвою "Тварини з потужною аурою", на яку підписалися вже 315 тисяч користувачів Мережі. Адміністратор акаунта розповів, що створив цю групу після того, як помер його собака. Тепер він ділиться фотографіями "тварин, які випромінюють потужну і агресивну ауру".

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Джерело: Сьогодні
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