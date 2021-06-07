В Україні стали популярними СПА-салони для собак: скільки коштує таке задоволення

Грумер каже, що собакам дуже подобаються такі процедури – вони розслабляються, а їх шкіра – омолоджується

В Україні стали популярними СПА-салони для собак Фото: Pexels

Лікувальні масажі з додаванням натуральних олій, вітамінні маски для шкіри і ванни з озоном і іонами срібла. І все це для собак! Спочатку в США і Європі, а тепер і в Україні величезну популярність набувають СПА-салони для тварин. По типу санаторіїв на кілька годин. Скільки коштує собаче СПА – далі в матеріалі.

Як відбуваються СПА-процедури для собак

За словами майстра з грумінгу Галини Мустафаєвої, озон сприяє всмоктуванню і вбиранню всіх речовин. Після миття шампунем, собаці наносять обновлюючу, лікувальну маску для шкіри і шерсті. Це обов'язкові процедури перед купанням в озонової ванній.

Грумер каже, що собакам дуже подобається така процедура. Тепла вода вирує і клекоче, а гідромасаж розслабляє м'язи. Після процедур у цій ванні шкіра у собак омолоджується, відновлюється і поліпшується кровообіг, а різнокольорове світло лікує від інфекцій.

Чим корисні СПА-процедури для собак

Озон розширює пори, каже грумер. У них потрапляє кисень, мінерали і вітаміни, які містять в собі трави, які є антибактеріальними, противірусними, загоюючими та антигельмінтними.

Синє світло діє на грибки, зелений на імунітет, жовте світло протизапальне, протівостафілококкове.

Плескаються собаки в таких ваннах по півгодини. Додають в воду ще й срібло. Воно за допомогою озону підсилює дії всіх протизапальних і іммунорегулюючих препаратів.

Навіщо потрібні СПА-процедури собакам

Фінальний штрих – сушка феном і розчісування. Такі СПА-процедури в Азії та Америці ветеринари роблять кожній домашній собаці. У природі тварини самі себе лікують: вивалюються в траві, в піску або бруду.

У домашніх псів через неправильний догляд шерсть чахне і з'являються хвороби шкіри. Тому викупати в ванні з озоном свого улюбленця треба хоч кілька разів на рік. Вартість процедури від 100 гривень.

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