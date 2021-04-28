Чоловік зібрав у триповерховому будинку 20 тисяч іграшок з фастфуду (відео)

До Книги рекордів Гіннеса філіппінець Персіваль Луге потрапив ще в 2014 році. Тоді його колекція налічувала 10 тисяч примірників, а зараз їх вдвічі більше

Житель Філіппін на ім'я Персіваль Луге зібрав рекордну колекцію іграшок з дитячих наборів у ресторанах швидкого харчування. Чоловік захопився цим у п'ятирічному віці, а зараз йому 50. У його колекції зберігається понад 20 тисяч різноманітних іграшок.

Фото: Gulf News

До Книги рекордів Гіннеса філіппінець потрапив ще у 2014 році. Тоді його колекція налічувала 10 тисяч примірників. Щоб поповнювати її, Персіваль придбав триповерховий будинок. Зараз приміщення повністю заповнене іграшками, але на досягнутому чоловік зупинятися не планує: він хоче показати свою колекцію широкому загалу. Можливо, навіть відкриє у будинку музей.

Відео: Сьогодні

"Кожна іграшка – це певний спогад із дитинства. Я пам'ятаю, коли і за яких обставин вона в мене з'явилася. Це як переживати наново найкращі моменти свого життя", – розповідає Персіваль Луге.

Нагадаємо, 70-річний пенсіонер переплив Атлантику: він пояснив свій вчинок і став двічі героєм. Крім цього, 61-річний Рольф Бухгольц з міста Дортмунд (Німеччина) побив два світових рекорди та потрапив до Книгу рекордів Гіннесса.

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