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Це рекорд: чоловік прогулював роботу протягом 15 років і отримав 500 тисяч євро зарплати

Сьогодні, 10:54

67-річний чоловік числився співробітником управління пожежної безпеки з 2005 року, однак відтоді жодного разу не прийшов на роботу і встановив рекорд за кількістю прогулів

Фінансова гвардія Італії під час перевірки виявила випадки масового фіктивного працевлаштування у лікарні Пульєзе-Чаччо міста Катандзаро. Один зі співробітників цього медичного закладу не ходив на роботу 15 років і встановив рекорд за кількістю прогулів.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

67-річний чоловік значився співробітником управління пожежної безпеки з 2005 року, проте відтоді жодного разу не прийшов на роботу. Він встановив рекорд за кількістю прогулів – чоловіка не було на робочому місці аж 15 років. За весь цей час він отримав 500 тисяч євро заробітної плати.

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Фінансова гвардія Італії провела власне розслідування і з'ясувала, що керівників управління, де значився прогульник, залякували, щоб чоловік не отримував дисциплінарних стягнень.

Один зі співробітників лікарні розповів слідчим, що в 2005 році "дуже впливова людина" прийшла до офісу й пригрозила начальнику управління проблемами, якщо фіктивного співробітника звільнять.

Суд міста Катандзаро висунув звинувачення у невиході на роботу ще 57 співробітникам лікарні Пульєзе-Чаччо.

Нагадаємо, де знайти роботу, якщо звільнили або не платять зарплату. Крім цього, ми розповідали, скільки можна заробити на вигулі собак у Нью-Йорку.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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