Світовий рекорд: Дмитро Комаров знайшов людину з найбільш виряченими очима (фото)

Чоловік з дивовижним умінням працює кур'єром у Пакистані

18-річний пакистанець на ім'я Ахмед Хан встановив світовий рекорд з вирячення очей. Офіційно зафіксувати досягнення йому допоміг український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров.

Про це повідомляє на Facebook-сторінці Національного реєстру рекордів України.

"Ахмед Хан з Пакистану може викотити очі з орбіт. Після тривалих тренувань Ахмед зміг протримати витріщеними очі три хвилини і п'ять секунд. Це на півхвилини довше, ніж попереднє світове досягнення!" – зазначено в публікації.

Фото: facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov

За словами Дмитра Комарова, рекордсмен працює кур'єром і змушений утримувати всю родину.

"Кожен, кому він доставляє замовлення, отримує бонус у вигляді селфі. Всім цікаво побачити хлопця з витріщеними очима... Ахмед неймовірно добрий і відкритий, чесний та правильний. Він мріє стати зіркою", – розповів ведущий на своїй сторінці в Instagram.

Фото: facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov

Пакистанець не знає, чи безпечно для здоров'я вирячати очі, – до лікарів він не звертався.

Фото: facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov

Нагадаємо, іспанець Каміло Алонсо Сант'яго пробіг дрезденський марафон під чужим номером.

Раніше 61-річний Рольф Бухгольц з міста Дортмунд (Німеччина) побив два світових рекорди і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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