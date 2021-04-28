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Мужчина собрал в трехэтажном доме 20 тысяч игрушек из фастфуда (видео)

Сегодня, 11:42

В Книгу рекордов Гиннеса филиппинец Персиваль Луге попал еще в 2014 году. Тогда его коллекция насчитывала 10 тысяч экземпляров, а сейчас их в два раза больше

Житель Филиппин по имени Персиваль Луге собрал рекордную коллекцию игрушек из детских наборов в ресторанах быстрого питания. Мужчина увлекся этим в пятилетнем возрасте, а сейчас ему 50. В его коллекции хранится более 20 тысяч разнообразных игрушек.

Фото: Gulf News

В Книгу рекордов Гиннеса филиппинец попал еще в 2014 году. Тогда его коллекция насчитывала 10 тысяч экземпляров. Чтобы пополнять ее, Персиваль приобрел трехэтажный дом. Сейчас помещение полностью заполнено игрушками, но на достигнутом мужчина останавливаться не планирует: он хочет показать свою коллекцию общественности. Возможно, даже откроет дома музей.

Сюжет Анны Басовой
Видео: Сегодня

"Каждая игрушка – это определенное воспоминание из детства. Я помню, когда и при каких обстоятельствах она у меня появилась. Словно переживаю заново лучшие моменты своей жизни", – рассказывает Персиваль Луге.

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Напомним, 70-летний пенсионер переплыл Атлантику: он объяснил свой поступок и стал вдвойне героем. Кроме этого, 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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видео рекорд игрушки
Источники: Сегодня , gulfnews.com
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