70-річний пенсіонер переплив Атлантику. Він пояснив свій вчинок і став двічі героєм

Британець Френк Ротвелл встановив новий світовий рекорд

70-річний Френк Ротвелл з Великої Британії переплив Атлантичний океан і встановив новий світовий рекорд. Завдяки цьому чоловікові вдалося зібрав майже 650 тисяч фунтів стерлінгів для дослідження хвороби Альцгеймера.

Британець став найстаршою людиною, яка самотужки переплила Атлантику. Його подорож почалася торік, 12 грудня, на Канарах. З тих пір Френк подолав три тисячі миль.

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Чоловік зробив це заради благородної мети: він хоче зібрати гроші для дослідження хвороби Альцгеймера. Від цієї хвороби помер зять мандрівника. Зібрані британцем гроші, 650 тисяч фунтів стерлінгів, підуть на вивчення причин деменції.

Нагадаємо, раніше 61-річний Рольф Бухгольц з міста Дортмунд (Німеччина) побив два світових рекорди і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Чоловіка через незвичайну зовнішность називають "найстрашнішим у світі".

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До того ж, єгиптянин готується стати найстаршим футболістом у 75 років.

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