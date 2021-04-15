Курка знесла аномальне яйце-матрьошку величезних розмірів (відео)

Дане явище називається контр-перистальтикою – це рідкісна аномалія розвитку плода, пояснюють вчені. Однак далеко не всі люди вірять, що таке можливо

Курка знесла незвичайне яйце-матрьошку і шокувала свою господиню. Жінка, зареєстрована в соцмережі TikTok під ніком liudmila_svet67, зняла диво природи на відео й показала своїм підписникам.

У ролику жінка виключає можливість постановки, розбиваючи яйце прямо у кадрі без використання монтажних склейок.

"Дивіться – це куряче яйце. Розбиваємо: є білок, є жовток, видно? Дивіться, ще одне у середині. Ціле повноцінне яйце: шкаралупа окремо, яйце окремо. Що це таке?" – здивувалася жінка.

Користувачі Мережі почали шукати відповіді. Деякі з них навіть звинуватили liudmila_svet67 у брехні.

"Мабуть, курка з гусаком переспала", "А ви не в Чорнобилі живете?", "Такого не може бути. Ви вже знали про це. Награно", "Шкаралупа одного кольору, всередині яйце іншого кольору. Не обманюйте людей", – пишуть у коментарях користувачі.

Як з'ясувалося, це можна пояснити з наукової точки зору. Дане явище називається контр-перистальтикою – це рідкісна аномалія розвитку плода.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які кури несуть блакитні, зелені та коричневі яйця. Крім цього, Life Сьогодні дізнавалися, як вибрати якісні курячі яйця в магазині і на ринку.

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