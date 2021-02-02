Як правильно розбивати яйце для яєчні: секретний лайфхак (відео)

Ви, напевно, ніколи не чули про цю маленьку хитрість

Популярна TikTok-блогерка на ім'я Медді Самнер показала вірусний кулінарний лайфхак, як розбити куряче яйце так, щоб шкаралупа не застрягла в білку. Цей короткий ролик переглянуто більше 782 тисяч користувачів Мережі.

На відео Медді кидає яйце на гарячу сковорідку. Коли дівчина піднімає його, виявляється, що по периметру утворилася ідеальна тріщина. Жовток залишився неушкодженим, а білок повністю чистим.

За кадром хтось каже: "Мабуть, якщо кинути яйце таким чином, воно чудово розколеться".

Більшість підписників блогерки похвалили її за оригінальний і досить несподіваний підхід до приготування звичайної яєчні.

"Я тепер так буду робити завжди", "Боже, ти геній", "Не можу зрозуміти, чому я не додумалася до цього сама", "Ти могла б стати шикарним кулінаром", – пишуть вони у коментарях під роликом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісні курячі яйця в магазині і на ринку.

Дивіться відео з перевіркою популярних кухонних лайфхаків:

До того ж, поцікавтеся, як почистити варене яйце за секунду.

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