Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як правильно розбивати яйце для яєчні: секретний лайфхак (відео)

Сьогодні, 05:55

Ви, напевно, ніколи не чули про цю маленьку хитрість

Популярна TikTok-блогерка на ім'я Медді Самнер показала вірусний кулінарний лайфхак, як розбити куряче яйце так, щоб шкаралупа не застрягла в білку. Цей короткий ролик переглянуто більше 782 тисяч користувачів Мережі.

На відео Медді кидає яйце на гарячу сковорідку. Коли дівчина піднімає його, виявляється, що по периметру утворилася ідеальна тріщина. Жовток залишився неушкодженим, а білок повністю чистим.

@maddysumnerx

Testing tik tok theories

original sound – maddy

За кадром хтось каже: "Мабуть, якщо кинути яйце таким чином, воно чудово розколеться".

Більшість підписників блогерки похвалили її за оригінальний і досить несподіваний підхід до приготування звичайної яєчні.

Читайте також:
Як відокремити яєчний жовток від білка: три перевірених способи

"Я тепер так буду робити завжди", "Боже, ти геній", "Не можу зрозуміти, чому я не додумалася до цього сама", "Ти могла б стати шикарним кулінаром", – пишуть вони у коментарях під роликом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісні курячі яйця в магазині і на ринку.

Дивіться відео з перевіркою популярних кухонних лайфхаків:

До того ж, поцікавтеся, як почистити варене яйце за секунду.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Одне на 25 мільйонів. Хлопець знайшов рідкісне куряче яйце (фото) Курка знесла зелене яйце і здивувала власницю господарства (фото) Як зварити легкий овочевий суп з яйцем Хлопець показав неймовірний трюк з вареним яйцем: курйозне відео
відео яйце лайфак
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@maddysumnerx
Реклама

Новини партнерів

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов

Популярні статті

Сьогодні, 04:30Фаново

День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

Вчора, 19:49Зірково

"Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду

Вчора, 13:07Events

Всесвітній день хіджабу: історія і традиції свята

Вчора, 12:04Зірково

Світлана Лобода натякнула на заручини: фото

Вчора, 11:24Смачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

Вчора, 05:14Психо

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Ракам потрібен графік справ, а Леви будуть задоволені собою

31 січняЗірково

Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

31 січняЗірково

Калюжа крові, перелом і розсічення: Тарас Цимбалюк серйозно травмувався на зйомках (фото)

31 січняЗірково

Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)

31 січняПсихо

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого: всі знаки зодіаку

31 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 31 січня: у Водолія буде занепад сил, а у Риб – день пустощів

30 січняЗірково

Танці Данилка і нові дивовижні герої: як пройшов другий ефір шоу "Маска"

30 січняЗірково

Дочка Юлії Началової залишилася без спадщини через ексбойфренда мами

30 січняЗірково

Принц Гаррі приїде до Лондона без Меган Маркл – ЗМІ

30 січняЗірково

Як живеться з тещею. Українські зірки поділилися власним досвідом

30 січняЗірково

"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
54-летняя Сальма Хайек похвасталась шикарной фигурой в бикини
54-летняя Сальма Хайек похвасталась шикарной фигурой в бикини
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук
В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук
Бен Аффлек и Ана де Армас расстаются как истинные "короли драмы"
Бен Аффлек и Ана де Армас расстаются как истинные "короли драмы"
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти