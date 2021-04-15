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Курица снесла аномальное яйцо-матрешку огромных размеров (видео)

Сегодня, 10:42

Данное явление называется контр-перистальтикой – это редкая аномалия развития плода, объясняют ученые. Однако далеко не все люди верят, что такое возможно

Курица снесла необычное яйцо-матрешку и шокировала свою хозяйку. Женщина, зарегистрированная в соцсети TikTok под ником liudmila_svet67, сняла чудо природы на видео и показала своим подписчикам.

В ролике женщина исключает возможность постановки, разбивая яйцо прямо в кадре без использования монтажных склеек.

"Смотрите – это яйцо куриное. Разбиваем: есть белок, есть желток, видно? Смотрите, еще одно в середине. Целое полноценное яйцо: скорлупа отдельно, яйцо отдельно. И вот еще одно целое яйцо. Что это такое?" – удивилась женщина.

@liudmila_svet67

. , , – ? .

– Orange Mobis526

Пользователи Сети начали искать ответы. Некоторые из них даже обвинили liudmila_svet67 во лжи.

"Видимо, курица с гусем переспала", "А вы не в Чернобыле живете?", "Такого не может быть. Вы уже знали об этом. Наиграно", "Скорлупа одного цвета, внутри яйцо другого цвета. Не дурачьте людей", – пишут в комментариях юзеры.

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Как выяснилось, это можно объяснить с научной точки зрения. Данное явление называется контр-перистальтикой – это редкая аномалия развития плода.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие куры несут голубые, зеленые и коричневые яйца. Кроме этого, Life Сегодня узнавали, как выбрать качественные куриные яйца в магазине и на рынке.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@liudmila_svet67
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