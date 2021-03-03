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Це хочуть всі: 15 наймодніших подарунків на 8 Березня

Сьогодні, 14:15

Ми зібрали список трендових речей цього року

Нещодавно ми вибирали подарунки до Дня святого Валентина, а тепер наближається ще один привід порадувати коханих (хоча на цей раз тільки пані) – Міжнародний жіночий день.

Якщо хочете вразити дорогу вам жінку – погасіть кредит на її картці. А якщо шукаєте щось із демократичнішим цінником – дивіться наш топ трендових "хочу", про які розповість майже кожна жінка.

Крім того, ми підготували календар подарунків на весь березень, які можна вручити до свята – як до традиційного, так і до найнезвичнішого.

Подарунки на 8 Березня: ТОП-15 товарів

Персні

Персні instagram.com/ringsandcircles

Великі прикраси, які впадають в око, – один із трендів цього року. Доберіть кілька каблучок, які можна поєднувати одна з одною.

Ціна: від 5729 грн.

Піжама

Піжама instagram.com/hochu.brand

Піжама з гладенької тканини – неймовірний кайф. Плюс такої шовкової двійки в тому, що кожну її частину, чи то сорочка, чи штани, можна носити в теплий сезон, комбінуючи з іншим одягом.

Ціна: 785 грн.

Сумка

Сумка instagram.com/hvoya.kyiv

Мода на сумку-багет поступово проходить, а на заміну їй готується сумка в мінімалістичному стилі. У таку зручно покласти пляшку вина, ключі й смартфон. А що іще потрібно?

Ціна: 3600 грн.

Фен або стайлер Dyson

Фен Dyson dyson.com.ua

Про девайс від Дайсон насправді мріє кожна друга дівчина. Вибирайте фен або стайлер – у будь-якому разі вам щиро подякують.

Ціна: 12 990 грн.

Келихи

Келихи instagram.com/yo_house_yo

Перед красивими келихами не втримається жодна жінка. Слово честі! Особливо якщо до набору додати пляшку її улюбленого напою.

Ціна: від 230 грн.

Посуд

Пляшка instagram.com/shchos_cikave

Ще один ідеальний подарунок для тих, хто любить красу в усьому. Пляшки з кольорового скла ідеальні в кадрі.

Ціна: 350 грн.

Бра

Бра instagram.com/s.s.underwear

Бра і бюст'є – абсолютні фаворити цього року. Як і корсети, до речі. Класний варіант – з імітацією татуйовання.

Ціна: 650 грн.

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Кольорова каблучка

Каблучка instagram.com/so.jewelry

Рожевий агат, безсумнівно, прихилив серця дівчат. Тому каблучка із цього каменю – одна з найкращих ідей для подарунка.

Ціна: від 150 грн.

Палетка Huda Beauty

Палетка instagram.com/happybunny.ua

Тут слова зайві. Чудова пігментація і вдала палітра Mercury Retrograde. Любителька яскравих мейків оцінить.

Ціна: 2240 грн.

Свічка

Свічка instagram.com/just.home_

На піку популярності в Instagram-блогерів сьогодні соєві свічки. Вони можуть бути у вигляді фігури або ж стандартні – у склянці. І те й інше просто краса.

Ціна: від 145 грн.

Нефритовий ролер

Нефритовий масажер cosibella.com.ua

Цей масажер для обличчя – справжній бестселер. За умови регулярного використанні зменшується набряклість обличчя, поліпшується кровопостачання і розгладжується шкіра.

Ціна: 879 грн.

Окуляри

Окуляри instagram.com/sun_and_glasses

Прямокутні окуляри будуть на піку популярності в сезоні весна-літо 2021. Запевняємо, це придбання точно стане одним з найкращих.

Ціна: від 200 грн.

Топ з квадратним вирізом

Топ instagram.com/fashionista__ua

Взагалі це може бути навіть боді. Головне – трендовий виріз і м'який колір – рожевий, ліловий або бежевий.

Ціна: 750 грн.

Аромат

Lancome La Vie Est Belle Soleil Cristal makeup.com.ua

Парфумована вода з квітковими та солодкими нотками – класика, яка завжди тішить.

Ціна: 2730 грн.

Рум'яна серця

Рум'яна Blushing Hearts makeup.com.ua

Ще один мейкап-хіт – запечені рум'яна I Heart Revolution Blushing Hearts. Виглядають дуже красиво не тільки в пакованні, а й на обличчі.

Ціна: 319 грн.

Сподіваємося, ми надихнули вас на купівлю классного подарунка до 8 Березня. А якщо і цього вам мало, загляньте в матеріал що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для улюблених жінок. Там теж є багато цікавого.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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