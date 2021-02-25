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Як за п'ять секунд перевірити, чи дивиться людина порно

Сьогодні, 15:16

В інтернеті з'явився курйозний флешмоб

Популярний TikTok-блоґер Халіль Абдулла показав найпростіший спосіб, як перевірити, чи дивиться людина порно. Хлопець включає мелодію, що грає на початку роликів порносайту Pornhub.

Цікаво, що в скетчі Абдулли музика із заставки Pornhub плавно переходить у подібну за звучанням пісню Redbone Чайлдиша Гамбіно. За сюжетом, блоґер таким чином обманює родича, який вривається у його кімнату, почувши знайомі звуки з порно.

@khaleel

never get caught lackin

hey lol – khaleel

Цей кумедний трюк почали використовувати й інші користувача Мережі – таким чином з'явився новий флешмоб.

@ a_.mirror1

Lol ## fyp ## foryou ## slippin

hey lol – khaleel

Послідовники Абдулли включають цей мікс у компанії близьких та записували на відео їхню реакцію.

Подібні ролики набирають мільйони переглядів!

@abbieherbert_

HAHAHAHAHAH OH NO ## fyp ## trend ## 4u ## couple ## comedy ## viral ## caught ## sass ## prank ## prankwars

hey lol – khaleel

Декому вистачало п'яти секунд, щоб впізнати мелодію з порнофільмів.

@zaypelzer

no. ## fyp

hey lol – khaleel

Важливий момент: не всі родичі, зреагувавши на заставку Pornhub, можуть вважатися знавцями фільмів для дорослих. Деякі з них могли інстинктивно підняти голову, почувши гучні звуки.

Бонусне відео. Такого взагалі ніхто не очікував:

@the_itch

Yooooooo !!!! ## dog ## fyp ## 4k ## wtf ## noway

hey lol – khaleel

Нагадаємо, раніше дівчата з нестандартними носами запустили новий челендж. До того ж, Трамп "надихнув" ЛГБТ-спільноту на флешмоб. Тепер гей-пари масово публікують свої світлини.

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@khaleel

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