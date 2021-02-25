Як за п'ять секунд перевірити, чи дивиться людина порно
В інтернеті з'явився курйозний флешмоб
Популярний TikTok-блоґер Халіль Абдулла показав найпростіший спосіб, як перевірити, чи дивиться людина порно. Хлопець включає мелодію, що грає на початку роликів порносайту Pornhub.
Цікаво, що в скетчі Абдулли музика із заставки Pornhub плавно переходить у подібну за звучанням пісню Redbone Чайлдиша Гамбіно. За сюжетом, блоґер таким чином обманює родича, який вривається у його кімнату, почувши знайомі звуки з порно.
@khaleel
never get caught lackinhey lol – khaleel
Цей кумедний трюк почали використовувати й інші користувача Мережі – таким чином з'явився новий флешмоб.
@ a_.mirror1
Lol ## fyp ## foryou ## slippinhey lol – khaleel
Послідовники Абдулли включають цей мікс у компанії близьких та записували на відео їхню реакцію.
Подібні ролики набирають мільйони переглядів!
@abbieherbert_
HAHAHAHAHAH OH NO ## fyp ## trend ## 4u ## couple ## comedy ## viral ## caught ## sass ## prank ## prankwarshey lol – khaleel
Декому вистачало п'яти секунд, щоб впізнати мелодію з порнофільмів.
@zaypelzer
no. ## fyphey lol – khaleel
Важливий момент: не всі родичі, зреагувавши на заставку Pornhub, можуть вважатися знавцями фільмів для дорослих. Деякі з них могли інстинктивно підняти голову, почувши гучні звуки.
Бонусне відео. Такого взагалі ніхто не очікував:
@the_itch
Yooooooo !!!! ## dog ## fyp ## 4k ## wtf ## nowayhey lol – khaleel
Нагадаємо, раніше дівчата з нестандартними носами запустили новий челендж. До того ж, Трамп "надихнув" ЛГБТ-спільноту на флешмоб. Тепер гей-пари масово публікують свої світлини.
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