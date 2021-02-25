Як за п'ять секунд перевірити, чи дивиться людина порно

В інтернеті з'явився курйозний флешмоб

Популярний TikTok-блоґер Халіль Абдулла показав найпростіший спосіб, як перевірити, чи дивиться людина порно. Хлопець включає мелодію, що грає на початку роликів порносайту Pornhub.

Цікаво, що в скетчі Абдулли музика із заставки Pornhub плавно переходить у подібну за звучанням пісню Redbone Чайлдиша Гамбіно. За сюжетом, блоґер таким чином обманює родича, який вривається у його кімнату, почувши знайомі звуки з порно.

Цей кумедний трюк почали використовувати й інші користувача Мережі – таким чином з'явився новий флешмоб.

Послідовники Абдулли включають цей мікс у компанії близьких та записували на відео їхню реакцію.

Подібні ролики набирають мільйони переглядів!

Декому вистачало п'яти секунд, щоб впізнати мелодію з порнофільмів.

Важливий момент: не всі родичі, зреагувавши на заставку Pornhub, можуть вважатися знавцями фільмів для дорослих. Деякі з них могли інстинктивно підняти голову, почувши гучні звуки.

Бонусне відео. Такого взагалі ніхто не очікував:

Нагадаємо, раніше дівчата з нестандартними носами запустили новий челендж. До того ж, Трамп "надихнув" ЛГБТ-спільноту на флешмоб. Тепер гей-пари масово публікують свої світлини.

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