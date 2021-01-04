Дівчата з нестандартними носами запустили челендж (фото)
Вони публікують фотографії своїх "нестандартних профілів"
Багатьом людям дуже складно полюбити себе через нереалістичні стандарти краси, які нав'язують нам зірки шоу-бізнесу та популярні Instagram-блоґери з відредагованими у Photoshop світлинами.
Марно заперечувати, що різні модифікації тіла зараз дуже часто обговорюють у ЗМІ. Телеведучі разом зі знаменитостями на ток-шоу постійно розповідають про нові косметичні ін'єкції, різні чудо-процедури і пластичні операції.
Однак у моді залишається природна краса. Це підтверджує і статистика. Наприклад, кількість американців, яким зробили пластику носа, з 2000 року впало на 43%.
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Активізувалась дискусія і в соціальних мережах. Користувачі Facebook, Instagram та Twitter регулярно влаштовують флешмоби, аби підтримати дівчат та хлопців з "натуральною зовнішністю". Одним з таких став челендж, запущений користувачкою Twitter з ніком @mooninfirst.
"Якщо у тебе такий ніс, я вже закохана. Навіть не потрібно нічого говорити", – написала вона.
Інші дівчата підтримали цю ідею і публікують під дописом фотографії своїх "нестандартних профілів".
Нагадаємо, раніше ми розповідали про хлопця, який робив селфі щодня упродовж 10 років: як сильно змінилася його зовнішність.
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