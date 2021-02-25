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Как за пять секунд проверить, смотрит ли человек порно: элементарный способ

Сегодня, 15:16

В интернете появился курьезный флешмоб

Популярный TikTok-блогер Халиль Абдулла показал самый простой способ, как проверить, смотрит ли человек порно. Парень включает мелодию, играющую в начале роликов порносайта Pornhub.

Любопытно, что в скетче Абдуллы музыка из заставки Pornhub плавно переходит в подобную по звучанию песню Redbone Чайлдиша Гамбино. По сюжету, блогер таким образом обманывает родственника, который врывается в его комнату, заслышав знакомые звуки из порно.

@khaleel

never get caught lackin

hey lol – khaleel

Этот забавный трюк начали использовать и другие пользователе Сети – таким образом был запущен новый флешмоб.

@a_.mirror1

Lol ##fyp##foryou##slippin

hey lol – khaleel

Последователи Абдуллы включают микс в компании близких и записывали на видео их реакцию. Подобные ролики набирают миллионы просмотров!

@abbieherbert_

HAHAHAHAHAH OH NO ##fyp##trend##4u##couple##comedy##viral##caught##sass##prank##prankwars

hey lol – khaleel

Некоторым хватало пяти секунд, чтобы узнать мелодию из порнофильмов.

@zaypelzer

no. ##fyp

hey lol – khaleel

Важный момент: не все родственники, среагировавшие на заставку Pornhub, могут считаться знатоками порно. Некоторые из них могли инстинктивно поднять голову, услышав громкие звуки.

Бонусное видео. Такого вообще никто не ожидал

@the_itch

Yooooooo!!!! ##dog##fyp##4k##wtf##noway

hey lol – khaleel

Напомним, ранее девушки с нестандартными носами запустили новый челлендж. Кроме этого, Трамп "вдохновил" ЛГБТ-сообщество на флешмоб. Теперь гей-пары массово публикуют свои снимки.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@khaleel

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