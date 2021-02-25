Как за пять секунд проверить, смотрит ли человек порно: элементарный способ
В интернете появился курьезный флешмоб
Популярный TikTok-блогер Халиль Абдулла показал самый простой способ, как проверить, смотрит ли человек порно. Парень включает мелодию, играющую в начале роликов порносайта Pornhub.
Любопытно, что в скетче Абдуллы музыка из заставки Pornhub плавно переходит в подобную по звучанию песню Redbone Чайлдиша Гамбино. По сюжету, блогер таким образом обманывает родственника, который врывается в его комнату, заслышав знакомые звуки из порно.
@khaleel
never get caught lackinhey lol – khaleel
Этот забавный трюк начали использовать и другие пользователе Сети – таким образом был запущен новый флешмоб.
@a_.mirror1 hey lol – khaleel
Последователи Абдуллы включают микс в компании близких и записывали на видео их реакцию. Подобные ролики набирают миллионы просмотров!
@abbieherbert_
HAHAHAHAHAH OH NO ##fyp##trend##4u##couple##comedy##viral##caught##sass##prank##prankwarshey lol – khaleel
Некоторым хватало пяти секунд, чтобы узнать мелодию из порнофильмов.
@zaypelzer
no. ##fyphey lol – khaleel
Важный момент: не все родственники, среагировавшие на заставку Pornhub, могут считаться знатоками порно. Некоторые из них могли инстинктивно поднять голову, услышав громкие звуки.
Бонусное видео. Такого вообще никто не ожидал
@the_itch
Yooooooo!!!! ##dog##fyp##4k##wtf##nowayhey lol – khaleel
Напомним, ранее девушки с нестандартными носами запустили новый челлендж. Кроме этого, Трамп "вдохновил" ЛГБТ-сообщество на флешмоб. Теперь гей-пары массово публикуют свои снимки.
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