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Как правильно разбивать яйцо для яичницы: секретный лайфхак (видео)

Сегодня, 05:55

Вы, наверняка, никогда не слышали об этой маленькой хитрости

Популярная TikTok-блогерша по имени Мэдди Самнер показала вирусный кулинарный лайфхак, как разбить куриное яйцо так, чтобы скарлупа не застряла в белке. Этот короткий ролик просмотрено более 782 тысяч пользователей Сети.

На видео Мэдди роняет яйцо над горячей сковородкой. Когда девушка поднимает его, оказывается, что по периметру образовалась идеальная трещина. Желток остался невредимым, а белок полностью чистым.

@maddysumnerx

Testing tik tok theories

original sound – maddy

За кадром кто-то говорит: "По-видимому, если бросить яйцо таким образом, оно отлично расколется".

Большинство подписчиков блогерши похвалили ее за оригинальный и весьма неожиданный подход к приготовлению обычной яичницы.

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"Я так и буду делать теперь всегда", "Боже, ты гений", "Не могу понять, почему я не додумалась до этого сама", "Ты могла бы стать шикарным кулинаром", – пишут они в комментариях под роликом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать качественные куриные яйца в магазине и на рынке.

Смотрите видео с проверкой популярных кухонных лайфхаков:

Кроме этого, поинтересуйтесь, как почистить вареное яйцо за секунду.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@maddysumnerx
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