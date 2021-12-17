Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського

Свята в Україні

Гід по подарункам 2022

Найкращі актори 2021

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Де ви навчалися, ми викладали: Україна показала, як правильно носити кольори Pantone (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
17 грудня, 11:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інститут щось явно не домовляє, де черпає натхнення для створення нових відтінків
Україна показала, як носила трендові кольори задовго до появи Інституту Pantone
Україна показала, як носила трендові кольори задовго до появи Інституту Pantone / Фото: Колаж: Сьогодні

Інститут кольору Pantone — всесвітньо відома організація та експерт у галузі кольору. Щороку фахівці проводять дослідження та обирають головний колір року. Наприклад, головний колір 2022 року Very Peri або, як би назвали його в народі — бузковий. Точно назвали б так, незважаючи на те, що дослідницький центр створив його із безлічі відтінків. Але народу видніше, народ завжди розумніший.

В Україні не всі знають, що таке Pantone і з чим його їсти, але модничати люблять страшно! Куди не глянь — суцільні тренди та писки моди. Ви пам'ятаєте історію, коли французький бренд одягу Vetements оскандалився тим, що вкрав образи бездомного з України? Країна контрастів, коротше кажучи.

Реклама

Французький бренд одягу сплагіатив образи у бездомного з України
Французький бренд одягу сплагіатив образи у бездомного з України / Фото: открытые источники

На сторінці See Kyiv в Instagram поділилися кумедною публікацією про те, як наш народ слідує колірним тенденціям Pantone. Точніше, був у тренді задовго до появи Інституту. Отже, сірий ранок п'ятниці пропонуємо розбавити яскравими кольорами нашого веселого матеріалу.

Бабусі не знають, що таке ваші "пантони", але завжди у тренді
Бабусі не знають, що таке ваші "пантони", але завжди у тренді / Фото: Инстаграм

Реклама

А наші художники-ілюстратори про колірну гамму та поєднання кольорів розкажуть вам більше, ніж будь-які експерти
А наші художники-ілюстратори про колірну гамму та поєднання кольорів розкажуть вам більше, ніж будь-які експерти / Фото: Инстаграм

Тарас Григорович не надто задоволений таким портретом, зате хоча б по Pantone. Хоч за це маєте дякую
Тарас Григорович не надто задоволений таким портретом, зате хоча б по Pantone. Хоч за це маєте дякую / Фото: Инстаграм

Така елітна мала була тільки в Івана з третього під'їзду та директора школи
Така елітна мала була тільки в Івана з третього під'їзду та директора школи / Фото: Инстаграм

Реклама

Ну а цю легендарну річ ми ще не поспішаємо викидати – полюбас "вистрелить"
Ну а цю легендарну річ ми ще не поспішаємо викидати – полюбас "вистрелить" / Фото: Инстаграм

Наші історичні особи ходили в цьому кольорі, коли деяким ще й не снилися вишневі піджаки
Наші історичні особи ходили в цьому кольорі, коли деяким ще й не снилися вишневі піджаки / Фото: Инстаграм

А в Карпатах на зимових святках вам розкажуть, що було, що є, і що буде в моді.
А в Карпатах на зимових святках вам розкажуть, що було, що є, і що буде в моді. / Фото: Инстаграм

Навіть не спорьте, що не відсюда черпали вдохновение в Інституті Pantone, створюючи цей колір
Навіть не спорьте, що не відсюда черпали вдохновение в Інституті Pantone, створюючи цей колір / Фото: Инстаграм

Місто не сіре, місто – у тренді
Місто не сіре, місто – у тренді / Фото: Инстаграм

Українська вишивка багатьох надихала і продовжує надихати. Але нам не шкода
Українська вишивка багатьох надихала і продовжує надихати. Але нам не шкода / Фото: Инстаграм

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
13 - 19 грудня
Читати гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти