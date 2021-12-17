Де ви навчалися, ми викладали: Україна показала, як правильно носити кольори Pantone (фото)

Інститут кольору Pantone — всесвітньо відома організація та експерт у галузі кольору. Щороку фахівці проводять дослідження та обирають головний колір року. Наприклад, головний колір 2022 року — Very Peri або, як би назвали його в народі — бузковий. Точно назвали б так, незважаючи на те, що дослідницький центр створив його із безлічі відтінків. Але народу видніше, народ завжди розумніший.
В Україні не всі знають, що таке Pantone і з чим його їсти, але модничати люблять страшно! Куди не глянь — суцільні тренди та писки моди. Ви пам'ятаєте історію, коли французький бренд одягу Vetements оскандалився тим, що вкрав образи бездомного з України? Країна контрастів, коротше кажучи.
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На сторінці See Kyiv в Instagram поділилися кумедною публікацією про те, як наш народ слідує колірним тенденціям Pantone. Точніше, був у тренді задовго до появи Інституту. Отже, сірий ранок п'ятниці пропонуємо розбавити яскравими кольорами нашого веселого матеріалу.
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