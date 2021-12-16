Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції

Свята в Україні

Гід по подарункам 2022

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Підсумки 2021 року: Україна у ТОП-5 рейтингу Pornhub

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
16 грудня, 17:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виявляється, найпопулярніший день для відвідування сайту – неділя, а ось найрідше люди цікавляться "полуничкою" у п'ятницю
Україна лідирує у рейтингу Pornhub
Україна лідирує у рейтингу Pornhub / Фото: Колаж: Сьогодні

Pornhub представив восьмий щорічний звіт щодо користування сервісом. Автори назвали найактуальніші тенденції, терміни, теми та пошукові запити за 2021 рік. Також підсумки року підвела компанія Apple – назвала 10 найкращих подкастів.

Отже, темою №1 у 2021 році на Pornhub став хентай. За ним іде романтика, груповий секс, фітнес, обмін, челендж, трансгендер, готи, сусіди. Десяте місце дісталося навчальним роликам, наприклад, як надіти презерватив або знайти точку G.

Реклама

У японській культурі хентай може позначати будь-який вид сексуального фетишу. Але в усьому світі він часто описується як порнографічна форма аніме, стиль японського кіно та телевізійної анімації.

– пояснюють у Pornhub.

У ТОП-5 категорій – японське, лесбійка, хентай, MILF, секс утрьох та інші. Крім цього, у 2021 активній зріс інтерес аудиторії до таких категорій: бісексуальний чоловік, великі сідниці, жіночий оргазм, оргія та інші. Стосовно сторінки Pornhub для ЛГБТ, то тут чільне місце займає гей-порно.

Реклама

Якщо говорити про країни, то список очолюють користувачі США. Далі – Велика Британія, Японія та Франція. Україна піднялася на 2 рядки та здобула 14 місце.

Найпопулярніший день відвідування – неділя. А ось найменше користуються послугами сайту у п'ятницю. Топовий час – від 22 вечора до 1 години ночі.

Реклама

За 2021 рік відсоток жінок на сайті збільшився на 35%, а чоловіків – лише на 5%. Кількість українок зросла на 10% і дорівнює 42% проти 58% чоловіків. Цікаво, що у списку з 20 країн Україна посіла 5 місце серед жіночої аудиторії Pornhub.

Ще сервіс порівняв інтереси за віком. Покоління Z (від 18 до 24 років) шукає відео категорій лесбіянки, хентай, косплей та трансгендерів. Покоління Y (від 25 до 34 років) звикли до азіатського порно і POV. Головне місце займає покоління X (від 35 до 54 років) – їх цікавить мультяшне та міжрасове порно, бумери шукають мастурбацію та зрілість.

У топі персонажів – Гарлі Квін, Чудо Жінка, Гаррі Поттер, Чорна Вдова і Людина павук. Найпопулярніші серіали: "Сімпсони", "Юні Титани", "Скубі Ду", "Губка Боб", "Гра в кальмара" та "Гра престолів".

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
13 - 19 грудня
Читати гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти