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Коли будуть Єврейські кучки-2021: традиції і прикмети

Сьогодні, 17:16

Що таке єврейські кучки: історія назви і чому псується погода

Що таке єврейські кучки, коли вони настають, чому в цей період псується погода і на які народні традиції варто звернути увагу, читайте в нашій статті.

Єврейські кучки – це період у кілька днів саме напередодні єврейської Пасхи Песах, яка в 2021 році починається 27 березня і триває до 4 квітня. Євреї святкують Песах у період першої повні після весняного рівнодення.

У народі давно помічено, що якою би ранньою і спекотною не була весна, якими б гарними і сонячними не встановилися дні в середині сезону, на єврейські кучки погода обов'язково зіпсується до невпізнання, буде холодно, сиро, вітряно і пройдуть зливи. Гадаємо, ви і самі це помітите, дивлячись у вікно.

Незважаючи на примхи погоди, не забувайте радувати близьких людей і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.

Єврейські кучки – що це значить

Що ж означають єврейські кучки, і як це явище пояснюється в народі? Єврейськими кучками в Україні здавна називають період свят, під час яких помітно змінюється погода. Вважається, що сезон дощів починається тому, що євреї оплакують своїх померлих родичів.

Спочатку ця назва звучала як єврейські купини, тому що погода поводиться мінливо, ніби скаче по купинах, а потім слово інтерпретувалася в "кучки".

Інша версія цієї назви пояснюється так, що в ці дні євреї кучкуються, тобто збираються разом для святкування Песаха.

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Єврейські кучки-2021: традиції та прикмети

Головна прикмета на єврейські кучки, як ми вже сказали, стосується мінливої погоди. Тож будьте завжди напоготові і носіть із собою парасольку.

Ще одна прикмета свідчить, що під час єврейських кучок псується вода, тому не рекомендується пити з водойм, а для приготування їжі слід ретельно очищати і кип'ятити воду.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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