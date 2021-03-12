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Когда будут Еврейские кучки-2021: традиции и приметы

Сегодня, 17:16

Что такое еврейские кучки: история названия и почему портится погода

Что такое еврейские кучки, когда они наступают, почему в этот период портится погода и на какие народные традиции стоит обратить внимание, читайте в нашей статье.

Еврейские кучки – это период в несколько дней как раз накануне еврейской Пасхи Песах, которая в 2021 году начинается 27 марта и длится до 4 апреля. Евреи празднуют Пасху в период первого полнолуния после весеннего равноденствия.

В народе давно подмечено, что какой бы ранней и жаркой ни была весна, какими бы чудными и солнечными ни установились дни в середине сезона, на еврейские кучки погода обязательно испортится до неузнаваемости, будет холодно, сыро, ветрено и пройдут проливные дожди. Думаем, вы и сами это заметите, глядя в окно.

Несмотря на капризы погоды, не забывайте радовать близких людей и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Еврейские кучки – что это значит

Что же означают еврейские кучки, и как это явление объясняется в народе? Еврейскими кучками в Украине издавна называют период праздников, во время которых заметно меняется погода. Считается, что сезон дождей начинается потому, что евреи оплакивают своих умерших родственников.

Изначально это название звучало как еврейские кочки, потому что погода ведет себя непостоянно, как будто скачет по кочкам, а затем слово интерпретировалось в "кучки".

Другая версия этого названия объясняется так, что в эти дни евреи кучкуются, то есть собираются вместе для празднования Песаха.

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Еврейские кучки-2021: традиции и приметы

Главная примета на еврейские кучки, как мы уже сказали, касается переменчивой погоды. Так что будьте всегда наготове и носите с собой зонт.

Еще одна примета гласит, что во время еврейских кучек портится вода, поэтому не рекомендуется пить из водоемов, а для приготовления еды следует тщательно очищать и кипятить воду.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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