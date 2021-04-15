Дві пасажирки влаштували дебош у літаку через ручну поклажу: з'явилося відео

Бортпровідникам довелося звернутися до служби безпеки аеропорту, щоб заспокоїти мандрівників. Через інцидент виліт затримали на п'ять годин

На рейсі авіакомпанії Tunisair зі Стамбула у Туніс дві пасажирки побилися, не поділивши місця для ручної поклажі на верхніх полицях літака. Через інцидент виліт затримали на п'ять годин.

Про це повідомляє видання Daily News.

На ролику показано, як двоє жінок штовхаються і б'ють одна одну, а бортпровідник намагається їх розняти. Одному з попутників вдається схопити учасницю бійки за волосся й силою відтягнути назад, перш ніж її ударили кулаком по голові.

Відеозапис закінчується гучною словесною перепалкою всіх пасажирів.

Зазначається, що бортпровідникам довелося звернутися до служби безпеки аеропорту, щоб заспокоїти мандрівників.

Розслідування безладу на борту триває.

Нагадаємо, пасажирка літака помстилася попутниці і зіпсувала їй волосся. Крім цього, ми розповідали, як пасажирка літака кашляла на попутників і кричала, що всі помруть.

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