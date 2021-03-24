Чорнобиль з висоти пташиного польоту за 2660 гривень! Розповідаємо, чи варта така екскурсія своїх грошей

Без "факапів" у небі не обійшлося

Нещодавно МАУ запустила туристичний рейс "Політ над Києвом – світ очима пілота". Квитки на дебютну подорож розлетілися у перший день, ціна яких – 2660 гривень. Це змотивувало мене теж полетіти і протестувати ексклюзивну подорож. Зрозуміти, що ж там такого вражаючого!? Бо погодьтеся, за 2660 гривень можна і в Париж полетіти, а не лише у сусідні місцевості столиці.

Спойлер: як завжди, не обійшлося без пригод.

До слова, такий квиток можна презентувати як подарунк. А якщо ви додатково шукаєте оригінальні ідеї для сюрпризів (бо вже політали над Києвом) – переходьте на наш календар подарунків.

Екскурсійний пакет

У вартість екскурсії входить політ по локаціях Києва, Прип'яті та Гостомеля. Бонусом пропонують перекус – воду, Снікерс і круасан. На випадок, якщо захочете поїсти з видом на Чорнобиль. І остання локація екскурсу – найбільший пасажирський літак в Україні, Boeing 777, який стоїть на території аеропорту "Бориспіль". Його я побачила зсередини, протестувала преміальні "плюшки" бізнес-класу та побувала у кабіні пілота.

Ну що, про алгоритми екскурсії розповіла, а тепер полетіли!

Перша локація – Київ та околиці

Наш маршрут розпочався з аеропорту, де й чекав Embraer 195, на якому ми летіли. Екскурсія у небі тривала протягом 1 години 20 хвилин. І стартова локація – Київ.

Щоправда, перші враження були не "Вау!", а "За це ми заплатили 2660 гривень?". Бо спершу все було у хмарах форми солодкої вати. Безспірно – було красиво, та точно не за ці кошти. Але потім хмар поменшало, розвиднілося і погодні умови столиці покращилися. І я повірила у політ заново.

Хмарність над Києвом Фото: Сьогодні

Летіли ми вздовж Дніпра, вдалося помилуватися останніми настроями зимового сезону. А також розгледіти природу та будівлі столиці, бо летіли на помірній швидкості, максимум якої — 430 км/год. Зазвичай літаки літають зі швидкістю 850 км/год.

Помітно, що весна майже на порозі, але зима все ще не готова сказати "до побачення" Києву. Лід над водоймою – цьому аргумент. Краєвиди Києва вражали, нагадували фотокартки з National Geographic.

Дніпро Фото: Сьогодні

Побачили також Мати-Батьківщину (повертаючись з Гостомеля). Куди без неї, вона завжди прекрасна – і навіть з висоти пташиного польоту. І не важливо, чи ви на екскурсії гелікоптером, чи літаком.

Також можна було розгледіти Південний міст, який асоціюють із заторами. Тут все без змін: десятки машин, в яких люди вже запізнилися на роботу. Звісно, я їх не бачила, але відчула їхнє невдоволення у небі на висоті орієнтовно 1000 метрів.

Південний міст Фото: Сьогодні

Вдалося ще побачити недобудований Подільсько-Воскресенський міст. Цікаво, його будівництво завершать до наступного репортажу у рубриці No Stress? Бо в попередньому репортажі з польоту на гелікоптері історія була аналогічною.

Подільсько-Воскресенський міст Фото: Сьогодні

Пролітали також Межигір’я, Київську ГЕС, район Осокорків та інші місцеві локації. І все це з висоти (максимум якої 2400 метрів), звідки й відкривалися незабутні краєвиди.

Але не єдині краєвиди робили екскурс значущим, а й троє пілотів-екскурсоводів. Вони були в амплуа ведучих та гумористів, які знають аерожарти та усі важливі точки екскурсії. До речі, називали нас усіх колегами. А це — 105 осіб разом зі мною.

Любителі неба Фото: Сьогодні

Загалом у літаку 112 місць, і квитків було продано на повну посадку, але 7 людей не з'явилися. Словом, знову розкупили квитки, як гарячі пиріжки.

Командир повітряного судна Юрій Губрій розповів про один із ризиків екскурсії – птахи. В чому їхня загроза? Більшість з них літає не високо і потенційно можуть врізатися у літак. І щоб їх вберегти, команда вирішила летіти не на висоті пташиного польоту, а ще вище. Уявляєте? Тому ми набирали висоту до 2400 метрів. Звідки й відкривалися краєвиди вау-ефекту. А зазвичай максимальна висота літаків – 10 000 метрів.

Командир повітряного судна Губрій Юрій Фото: Сьогодні

Друга локація – Прип’ять

До Прип’яті ми долетіли орієнтовно за 15 хвилин із Борисполя. Тому довгої та складної дороги ми не відчули. Нагадую, що з Києва до Прип'яті їзди на авто – 111 кілометрів, що займає точно не 15 хвилин.

Але тут погода вирішила зіграти з нами поганий жарт. Бо біля Чорнобильської АЕС все було у хмарах і арка над четвертим реактором ледь-ледь виднілася вдалині. Блище ми не могли долетіли до об'єкта – це заборонено з огляду на розмітку. Екскурсоводи додали, що арка у хорошу погоду завжди сяє під промінням сонця. І, навіть, якщо летіти з Житомира на висоті до 10 000 км, то її сяяння можна помітити звідти.

Арка над четвертим реактором Фото: Сьогодні

Літак облітав повільно локацію двічі. А все для того, щоб пасажири могли розгледіти зону, бажану для туристів і зробити фото. Але найбільше я встигнула наочно дослідити фауну. Ліс, де люблять гуляти дикі мешканці локації, одні з яких – коні Пржевальського та вовки.

Над зоною відчуження Фото: Сьогодні

Та в результаті все ж вдалося відчути чорнобильську енергію, тло якої – події 1986 року. Зазначу, що побачити таку локацію з висоти 2400 метрів – ексклюзив і окраса цієї подорожі.

Третя локація – Гостомель

Це місце унікальне аеродром Антонова, де базуються "машини" цієї авіалінії. Тут є ангар, де стоять унікальні літаки, один із яких – Ан-225 "Мрія" – найбільший літак світу та гордість України. Він виконує вантажні перевезення до 250 тонн.

На аеродромі є злітна смуга завдовжки 3500 метрів та завширшки 56 метрів, лише такі габарити можуть задовольнити Ан-225 "Мрію".

Локація аеродрому Антонова Фото: Сьогодні

Картина з ілюмінатора має ефектний вигляд, те, що треба для шанувальників ризику, висоти та аеротем. З землі ця локація відкривається не так вражаюче, як з висоти. Шкода все ж, що літаків не застали на смузі.

Остання локація – Boeing 777

Boeing 777 – найбільший пасажирський літак в Україні. І екскурсоводи учасникам показали його зсередини: не лише преміальний бізнес-клас, а також, де відпочиває персонал літака.

Бізнес-клас Фото: Сьогодні

Відпочинкова зона для працівників боїнгу Фото: Сьогодні

І не обійшлося без огляду кабіни пілота та розповідей про історичні особливості "машини". Яка досі в режимі "очікування", але до карантину курсувала по світу з туристами.

Кабіна пілота в Boeing 777 Фото: Сьогодні

Словом, показали все, щоб учасники відчули себе дотичними до аеротеми хоча б на день. І їм це вдалося, бо екскурсія загалом тривала біля 4 годин, за які реально проникнутися не лише у побачені локації, а й у роботу пілота.

Недоліки

Без них теж не обійшлося – і це погодні умови. Але це некерований процес. Тож якщо зберетеся на цю екскурсію, будьте готові – політ можуть перенести по часу, що й у мене відбулося. А ще не всі локації ви побачите так, як уявляли, бо у хмар інші плани…

Хмарність над Прип'яттю Фото: Сьогодні

Але незважаючи на неочікувані настрої погоди, екскурсія "Політ над Києвом – світ очима пілота" залишається унікальною. Бо де ви ще політаєте над Чорнобилем, під час якого командир повітряного судна розповідатиме про погоду та цікаві факти локації.

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