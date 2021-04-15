Две пассажирки устроили дебош в самолете из-за ручной клади: появилось видео

Бортпроводникам пришлось обратиться к службе безопасности аэропорта, чтобы успокоить путешественников. Из-за инцидента вылет был задержан на пять часов

На рейсе авиакомпании Tunisair из Стамбула в Тунис две пассажирки подрались, не поделив места для ручной клади на верхних полках самолета. Из-за инцидента вылет был задержан на пять часов.

Об этом сообщает издание Daily News.

На ролике показано, как несколько женщин толкаются и бьют друг друга, в то время как бортпроводник пытается их разнять. Одному из попутчиков удается схватить участницу драки за волосы и с силой оттянуть назад, прежде чем ее ударили кулаком по голове.

Видеозапись заканчивается громкой словесной перепалкой всех пассажиров.

Отмечается, что бортпроводникам пришлось обратиться к службе безопасности аэропорта, чтобы успокоить путешественников.

Расследование беспорядка на борту продолжается.

Напомним, пассажирка самолета отомстила попутчице и испортила ей волосы. Кроме этого, мы рассказывали, как пассажирка самолета кашляла на попутчиков и кричала, что все умрут.

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