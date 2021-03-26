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Літак почав знижуватися через необдуманий вчинок пасажира

Сьогодні, 12:12

Лайнер здійснив екстрену посадку, а порушника заарештували поліцейські

Пасажирський літак авіакомпанії Spirit Airlines, який летів з американського Клівленда до Лос-Анджелеса, почав знижуватися для посадки в аеропорту міста Денвер, штат Колорадо, через необдуманий вчинок пасажира на борту. Про це повідомляє Fox News.

Під час польоту один з пасажирів з невстановлених причин захотів відкрити аварійні двері, через що пілот вирішив змінити курс і посадити повітряне судно у найближчому аеропорту. В результаті лайнер благополучно приземлився, а порушника заарештували поліцейські.

Фото: ABC7.com

Ніхто з пасажирів цього рейсу не постраждав. Після інциденту лайнер Spirit Airlines вилетів до Лос-Анджелеса, прибувши до пункту призначення із затримкою.

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До речі, відкрити двері літака під час польоту неможливо через тиск всередині кабіни.

"Тиск настільки сильно притискає раму до дверей, що людина фізично не зможе зрушити її з місця", – пояснив представник авіакомпанії.

Також раніше ми розповідали, як літак екстрено сів через пасажира, який зняв штани з бортпровідника. Нагадаємо, пенсіонерку назвали найгіршою пасажиркою після того, як вона напилася горілки і влаштувала дебош на борту португальської авіакомпанії TAP.

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США літак аварійна посадка
Джерело: abc7.com
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