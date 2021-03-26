Літак почав знижуватися через необдуманий вчинок пасажира

Лайнер здійснив екстрену посадку, а порушника заарештували поліцейські

Пасажирський літак авіакомпанії Spirit Airlines, який летів з американського Клівленда до Лос-Анджелеса, почав знижуватися для посадки в аеропорту міста Денвер, штат Колорадо, через необдуманий вчинок пасажира на борту. Про це повідомляє Fox News.

Під час польоту один з пасажирів з невстановлених причин захотів відкрити аварійні двері, через що пілот вирішив змінити курс і посадити повітряне судно у найближчому аеропорту. В результаті лайнер благополучно приземлився, а порушника заарештували поліцейські.

Фото: ABC7.com

Ніхто з пасажирів цього рейсу не постраждав. Після інциденту лайнер Spirit Airlines вилетів до Лос-Анджелеса, прибувши до пункту призначення із затримкою.

До речі, відкрити двері літака під час польоту неможливо через тиск всередині кабіни.

"Тиск настільки сильно притискає раму до дверей, що людина фізично не зможе зрушити її з місця", – пояснив представник авіакомпанії.

Також раніше ми розповідали, як літак екстрено сів через пасажира, який зняв штани з бортпровідника. Нагадаємо, пенсіонерку назвали найгіршою пасажиркою після того, як вона напилася горілки і влаштувала дебош на борту португальської авіакомпанії TAP.

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