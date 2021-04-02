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Блогер поховав себе заживо заради підписників в YouTube (відео)

Сьогодні, 12:13

Сміливцю вдалося провести під землею 50 годин

Американський блогер Джиммі Дональдсон (MrBeast) "поховав себе заживо" і провів більше двох діб у закопаній "труні" заради підписників, пише видання NDTV.

Хлопець добре підготувався до експерименту: сконструював скляну "труну" з вентиляцією, взяв з собою воду, їжу та кілька порожніх пляшок, щоб мати, куди сходити у теалет. Також запросив професійних медиків, аби вони спостерігали за його станом дистанційно. До того ж MrBeast регулярно спілкувався з друзями за допомогою рації.

Відео: MrBeast

Через 30 годин перебування під землею Дональдсон почав скаржитися на перші проблеми. "У мене болить спина, я починаю відчувати клаустрофобію, мені нудно, я погано пахну", – заявив він.

Однак блогер не міг вилізти раніше, бо у такому разі на нього чекало б покарання у вигляді удару електрошокером від друзів.

Зрештою Джиммі вдалося провести 50 годин під землею, після чого друзі викопали його за допомогою трактора. Дональдсон був настільки радий, що не зміг стримати сльози і розплакався на камеру.

Нагадаємо, український священик Тарас Бровді з Івано-Франківської області став блогером, щоб навернути людей до православної церкви. Він щодня записує ролики, які за лічені години набирають тисячі переглядів!

Не забувайте, у "Сьогодні" теж є свій влогер: Дід Панч у новому випуску YouTube-шоу пояснив, що, де і коли буде закрито у разі локдауна, а також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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