Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков в YouTube (видео)

Смельчаку удалось провести под землей 50 часов

Американский блогер Джимми Дональдсон (MrBeast) "похоронил себя заживо" и провел более двух суток в закопанном "гробу" ради подписчиков, пишет издание NDTV.

Парень хорошо подготовился к эксперименту: сконструировал стеклянный "гроб" с вентиляцией, взял с собой воду, еду и несколько пустых бутылок, чтобы справлять в них нужду. Также пригласил профессиональных медиков, чтобы они наблюдали за его состоянием дистанционно. К тому же MrBeast регулярно общался с друзьями по рации.

Видео: MrBeast

Спустя 30 часов пребывания под землей Дональдсон начал жаловаться на первые проблемы. "У меня болит спина, я начинаю чувствовать клаустрофобию, мне скучно, я плохо пахну", – заявил он.

Однако блогер не мог вылезти раньше времени, потому что в этом случае его ждало бы наказание в виде удара электрошокером от друзей.

В конце концов Джимми удалось провести 50 часов под землей, после чего друзья выкопали его с помощью трактора. Дональдсон был настолько рад, что не смог сдержать слезы и расплакался на камеру.

Напомним, украинский священник Тарас Бровди из Ивано-Франковской области стал блогером, чтобы вернуть людей к православной церкви. Он каждый день записывает ролики, которые за считанные часы набирают тысячи просмотров!

Не забывайте, в "Сегодня" тоже есть свой влогер: Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто в случае локдауна, а также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться