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8-річна українська модель після скандалу з 13-річним повернулася в Instagram (відео)

Сьогодні, 19:15

Мілана створила новий акаунт

Вчора ми писали, що 8-річна українка Мілана, у якої нібито "роман" із 13-річним блогером Пашею, видалила сторінку в Instagram. Тепер юна модель відновила свій аккаунт і завела новий, де поділилася свіжим відео зі зйомок.

У Сторіс Мілана опублікувала спільне фото з Пашею, повідомивши, що він теж повернувся в Instagram. "Інста змусила нас понервувати", – написала дівчинка.

Фото: instagram.com/stories/milamaxanets

8-річна Мілана на другому акаунті розповіла, що буде вчитися в новій школі, а наразі знаходиться на домашньому навчанні.

Фото: instagram.com/milamaxanets_new

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Там же модель опублікувала відео зі зйомок з іншими дівчатами в яскравих красивих сукнях. Коментарі в її новому профілі відключені.

, (@Milamaxanets_new)

Скандал в мережі виникнув через роман 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пел. У соцмережі діти публікували спільні фото з поцілунками і писали, що вони зустрічаються і сплять разом.

Інформація про це швидко поширилася в інтернеті і викликала обурення серед користувачів. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Пізніше Мілана поскаржилася на соціальні служби, які приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку" і видалила свої акаунти в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що в романі восьмирічної українки і 13-річного блогера знайдений московський слід.

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