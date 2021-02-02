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Адвокат зайнявся сексом з клієнткою на засіданні суду (відео)

Сьогодні, 10:35

За цим спостерігали всі учасники слухання

Перуанський адвокат Гектор Роблес під час онлайн-слухання в суді зайнявся сексом зі своєю клієнткою. За цим в Zoom спостерігали всі учасники засідання. Про це повідомляє газета The New Zealand Herald.

На кадрах показано, як голий Роблес сидить на стільці, а оголена клієнтка примощується у нього на колінах. Статевий акт намагалася зупинити помічниця адвоката. Вона сказала, що всі присутні на слуханні бачать секс чоловіки і жінки. Однак юрист так і не почув її слів.

"Ми є свідками непристойних дій. Це порушення громадських норм моралі. Більше того, все записуються на національному рівні", – заявив суддя Джон Торрес.

Після цього він викликав поліцейського, щоб той втрутився, позаяк пара не реагувала на зауваження.

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Адвокату заборонили брати участь в засіданнях суду. Цією ситуацією займається прокуратура.

До речі, це вже не перший такий інцидент. Чиновник з філіппінської провінції Кавіте на ім'я Джесус Естіл після конференції на онлайн-платформі Zoom помилково натиснув не ту кнопку, залишивши камеру увімкненою, і зайнявся сексом зі своєю секретаркою.

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До того ж ми писали, як один з учасників муніципальної ради в бразильському місті Ріо-де-Жанейро забув вимкнути програму для відеоконференцій Zoom і в прямому ефірі зайнявся сексом зі своєю дівчиною.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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