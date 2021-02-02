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Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)

Сегодня, 10:35

За этим наблюдали все участники слушания

Перуанский адвокат Гектор Роблес во время онлайн-слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой. За происходящим в Zoom наблюдали все участники заседания. Об этом сообщает газета The New Zealand Herald.

На кадрах показано, как голый Роблес сидит на стуле, а обнаженная клиентка забирается ему на колени. Половой акт пыталась остановить помощница адвоката. Она сказала, что оприсутствующие на слушании пользователи видят секс мужчины и женщины. Однако юрист так и не услышал призыв помощницы.

"Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне", – заявил судья Джон Торрес.

После этого он вызвал полицейского, чтобы тот вмешался, так как пара не реагировала на замечания.

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Адвокату запретили участвовать в заседаниях суда. Этой ситуацией занимается прокуратура.

Кстати, это уже не первый подобный инцидент. Чиновник из филиппинской провинции Кавите по имени Джесус Эстил после конференции на онлайн-платформе Zoom по ошибке нажал не ту клавишу, оставив камеру включенной, и занялся сексом со своей секретаршей.

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Кроме этого, один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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