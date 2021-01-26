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Чоловікові заборонили займатися сексом без дозволу поліції: названа причина

Сьогодні, 14:10

Він зобов'язаний попереджати правоохоронців про свої інтимні плани за 24 години

39-річному британському різноробочому Діну Дайеру з Лондона заборонили займатися сексом з жінками без дозволу представників поліції. Чоловік зобов'язаний попереджати правоохоронців про свої інтимні плани за 24 години. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Фото: Daily Mail

Як виявилось, всьому є логічне пояснення. Дайера неодноразово звинувачували в сексуальному насильстві. У судових матеріалах йдеться, що в 2005 році він нібито зґвалтував жінку, в 2011 році попросив у 14-річної дівчинки номер телефону, а потім писав їй сексуальні повідомлення. У 2012 році він чіплявся на вечірці до дівчини й погрожував зґвалтуванням.

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Подібні звинувачення на його адресу висувалися також і в 2016, 2017 та 2020 роках. А в 2019 році чоловіка оштрафували на 400 фунтів стерлінгів (15,4 тис. грн) за образи мусульман.

Оскільки Діна так і не змогли засудити через нестачу доказів, його обмежили у спілкуванні з жінками. Крім цього, суддя вирішив, що Дайер не повинен мати ніяких контактів з дітьми молодше 18 років без згоди опікуна. Якщо він порушить ці обмеження, йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років в'язниці.

Нагадаємо, раніше в студії однієї з київських радіостанцій чоловік і жінка зайнялися сексом на робочому місці.

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До того ж ми писали, як чиновник вступив в інтимний зв'язок з секретаркою під час Zoom-конференції.

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Джерело: marseillenews.net
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