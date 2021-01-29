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Чешка зайнялася сексом з грабіжником, щоб виграти час до приїзду поліції (фото)

Сьогодні, 08:02

У чоловіка конфіскували все награбоване і відвезли до відділку

36-річна чешка зайнялася оральним сексом з 24-річним сербом, який намагався пограбувати заправку у Братиславі. Таким незвичайним чином жінка хотіла виграти час до приїзду правоохоронців, пише видання Noviny.

За словами очевидців, підозрюваний увійшов до магазину на заправці й змусив касира віддати йому всі гроші. Поки грабіжник розбирався з сейфом, касир вибіг на вулицю через чорний хід і викликав поліцію. У цей момент на заправку зайшла чешка. Вона побачила злочинця та вирішила його затримати.

Фото: Noviny.sk

Поліцейські, які прибули на місце події, застали напівроздягненого злодія і жінку на підлозі. "Він тепер ваш. Я вже більше не можу", – сказала вона правоохоронцям.

У чоловіка конфіскували все награбоване і відвезли до відділку. Тепер його чекає суд.

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Справжні мотиви самовідданої мешканки Чехії поки достеменно невідомі. Можливо, вона зважилася пожертвувати своєю сексуальною свободою через страх, що чоловік завдасть їй болю. Також не можна виключати версію, що вона задовольняла серба за гроші.

Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше жінка врятувалася від маніяка завдяки вигаданій хворобі.

Дивіться відео: кур'єр в ліфті з'їв піцу

До того ж, ми розповідали, як грабіжники пожаліли кур'єра, який розплакався перед ними через втрату грошей.

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Джерело: noviny.sk
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