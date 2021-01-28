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Жінка вийшла на зв'язок в Zoom, забувши прибрати з полиці пікантну річ (відео)

Сьогодні, 08:05

Секс-іграшка стояла на верхній полиці шафи

Учасниця дискусії на каналі BBC Іветта Амос вийшла на зв'язок в Zoom, забувши прибрати з полиці секс-іграшку. Поки жінка детально розповідала про проблеми безробіття під час пандемії, інші гості онлайн-конференції розглядали цю деталь. Про це пише британський таблоїд The Sun.

На відео можна помітити, що рожева секс-іграшка стоїть на верхній полиці за спиною в Іветти серед книг і сімейних настільних ігор. Ймовірно, жінка просто забув її заховати.

Відео: twitter.com/BBCNews

Глядачі по-різному поставилися до цієї ситуації. Хтось порадив дівчині відповідальніше підходити до справ. Інші користувачі посміялися від душі й зізналися, що Іветта "зробила їхній вечір". А деякі припустили, що над героїнею ролика просто пожартували друзі, поставивши секс-іграшку на полицю перед інтерв'ю.

"Гарне інтерв'ю цього вечора. Може, хтось захоче навести порядок на своїх полицях", "Я, наприклад, аплодую їй за те, що вона так оригінально використовує свою книжкову шафу", "Не можу повірити, що я щойно побачив це на BBC", – пишуть у коментарях користувачі Мережі.

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До речі, це вже не перший такий інцидент. Чиновник з філіппінської провінції Кавіте на ім'я Джесус Естіл після конференції на онлайн-платформі Zoom помилково натиснув не ту кнопку, залишивши камеру увімкненою, і зайнявся сексом зі своєю секретаркою.

Дивіться також у сюжеті про те, як досягти успіху в інтернет-спілкуванні:

До того ж ми писали, як один з учасників муніципальної ради в бразильському місті Ріо-де-Жанейро забув вимкнути програму для відеоконференцій Zoom і в прямому ефірі зайнявся сексом зі своєю дівчиною.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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