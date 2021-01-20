101-річна жінка назвала головну умову довгого і щасливого життя

За словами довгожительки, ця істина відкрилася для неї під час пандемії

101-річна ветеран Другої світової війни Рубі Бешара з міста Севен-Хілз, штат Огайо, назвала головну умову довгого та щасливого життя. У середині січня жінка відзначила свій черговий день народження.

"Насолоджуйтесь життям якомога більше, тоді ви, ймовірно, проживете набагато довше. А головне у житті – дружба. Це стало очевидним під час пандемії, коли багато хто з нас не міг бачитися з друзями та родичами", – стверджує американка в коментарі для авторитетного видання People.

101-річна ветеран Другої світової війни Рубі Бешара

Фото: Instagram | People Magazine

За своє довге життя Бешара служила старшим сержантом під час Другої світової війни, народила двох синів та пережила смерть чоловіка. Американка сподівається, що після того, як їй введуть другу дозу вакцини від COVID-19, у неї з'явиться можливість побачити родичів та друзів.

Через обмеження у зв'язку з пандемією довгожительці не дозволили відсвяткувати день народження з родиною і друзями, але керівництво будинку для людей похилого віку, де зараз живе Рубі, влаштувало для неї невелику вечірку. Іменинниця одягла тіару і стрічку з написом "101-річна та розкішна".

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