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"Треба їсти щодня": 111-річний довгожитель назвав свій улюблений продукт

Сьогодні, 11:13

Секрет довголіття дуже простий, вважає австралієць Декстер Крюгер

Найстаріший австралієць, 111-річний Декстер Крюгер, розповів про свій раціон та головні правила життя, що забезпечили йому довголіття.

Декстер все життя пропрацював фермером. У 86 років, після смерті дружини, він почав писати книги: вже вийшло 12 книг та 300 оповідань.

Довгожитель з Австралії Декстер Крюгер
Фото: Wikia.org

За словами Крюгера, за його довге життя хорошого було набагато більше, аніж поганого, хоча він застав обидві світові війни, Велику депресію й численні посухи. Чоловік упевнений, що людство впорається і з пандемією COVID-19.

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Секрет довголіття, за словами Крюгера, дуже простий: "Не переставай дихати, їжте тричі на день, і час сам мине".

Що стосується раціону, австралієць обожнює креветки і з'їдає не менше дюжини щодня. "Мені здається, вони дуже корисні. А під час вечірньої трапези я часто відкриваю баночку сардин до супу", – зізнається довгожитель в інтерв'ю розважальному порталу LADBible.

Декстер Крюгер і його друзі
Фото: Wikia.org

Зараз Крюгер живе у будинку для людей похилого віку в місті Рома, штат Квінсленд. 13 січня він відзначив свій 111-й день народження.

Рецепти довголіття – дивіться відео:

Нагадаємо, як продовжити молодість і отримати довголіття. Також раніше вчені назвали звичку, яка допоможе дожити до 90 років.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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