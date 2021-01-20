Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

101-летняя женщина назвала главное условие долгой и счастливой жизни

Сегодня, 12:19

По словам долгожительницы, эта истина открылась для нее во время пандемии

101-летняя ветеран Второй мировой войны Руби Бешара из города Севен-Хилз, штат Огайо, назвала главное условие долгой и счастливой жизни. В середине января женщина отметила свой очередной день рождения.

"Наслаждайтесь жизнью как можно больше, тогда вы, вероятно, проживете гораздо дольше. А главное в жизни – дружба. Это стало очевидно во время пандемии, когда многие лишились возможности видеться с друзьями и родственниками", – утверждает американка в комментарии для авторитетного издания People.

101-летняя ветеран Второй мировой войны Руби Бешара
Фото: Instagram | People Magazine

За свою долгую жизнь Бешара служила старшим сержантом во время Второй мировой войны, родила двоих сыновей и пережила смерть мужа. Американка надеется, что после того, как ей введут вторую дозу вакцины от COVID-19, у нее появится возможность увидеть родственников и друзей.

Читайте также:
"Нужно есть каждый день": 111-летний долгожитель назвал свой любимый продукт

Из-за ограничений, связанных с пандемией, долгожительнице не разрешили отпраздновать день рождения с семьей и друзьями, но руководство дома престарелых, где сейчас живет Руби, устроило для нее небольшую вечеринку. Именинница надела тиару и ленту с надписью "101-летняя и роскошная".

Рецепты долголетия – смотрите видео:

Напомним, как продлить молодость и обрести долголетие. Также ранее ученые назвали привычку, которая поможет дожить до 90 лет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рак, сепсис, "испанка" и дважды COVID-19: история бабушки-победительницы из США "Я решила выжить": в США 108-летняя старушка победила коронавирус Пережила две пандемии: 106-летняя француженка вылечилась от коронавируса Железная леди: 106-летняя испанка победила две эпидемии с разницей в сто лет
США долгожители секреты
Реклама

Новости партнеров

Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца

Популярные статьи

Сегодня, 12:06Звездно

Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 20:48Звездно

"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

Вчера, 11:54Вкусно

Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

Вчера, 10:01Events

Крещение-2021: самые сильные молитвы

Вчера, 09:31Фаново

Крещение Гоcподне-2021: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

Вчера, 09:07Фаново

Крещение Гоcподне-2021: прикольные поздравления в прозе и открытки

Вчера, 05:24Психо

Гороскоп на 19 января: Овну нужен вечер в обнимку с любимым человеком, а у Тельцов будет день-ракета

Вчера, 01:44Events

С Крещением Господним: поздравления, стихи и красочные открытки

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

18 январяEvents

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021

18 январяEvents

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

18 январяЗдорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

18 январяЗвездно

"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

18 январяФаново

Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

18 январяЗвездно

У кого лучше: Тодоренко с Топаловым повторили экстремальное фото Дорофеевой и Дантеса

17 январяФаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

Новости партнеров

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять