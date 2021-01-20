101-летняя женщина назвала главное условие долгой и счастливой жизни

По словам долгожительницы, эта истина открылась для нее во время пандемии

101-летняя ветеран Второй мировой войны Руби Бешара из города Севен-Хилз, штат Огайо, назвала главное условие долгой и счастливой жизни. В середине января женщина отметила свой очередной день рождения.

"Наслаждайтесь жизнью как можно больше, тогда вы, вероятно, проживете гораздо дольше. А главное в жизни – дружба. Это стало очевидно во время пандемии, когда многие лишились возможности видеться с друзьями и родственниками", – утверждает американка в комментарии для авторитетного издания People.

101-летняя ветеран Второй мировой войны Руби Бешара

Фото: Instagram | People Magazine

За свою долгую жизнь Бешара служила старшим сержантом во время Второй мировой войны, родила двоих сыновей и пережила смерть мужа. Американка надеется, что после того, как ей введут вторую дозу вакцины от COVID-19, у нее появится возможность увидеть родственников и друзей.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, долгожительнице не разрешили отпраздновать день рождения с семьей и друзьями, но руководство дома престарелых, где сейчас живет Руби, устроило для нее небольшую вечеринку. Именинница надела тиару и ленту с надписью "101-летняя и роскошная".

Рецепты долголетия – смотрите видео:

Напомним, как продлить молодость и обрести долголетие. Также ранее ученые назвали привычку, которая поможет дожить до 90 лет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться