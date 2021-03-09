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Зібров любить млинці з оселедцем, а Козловський – з джемами: зіркові рецепти до Масляної

Сьогодні, 13:13

Як українські зірки готуються до Масляної 2021

Сьогодні Масляна. Цілий тиждень перед початком Великого посту українці мають можливість досхочу наїстися млинців. Адже млинці – головний атрибут цього свята. Існує величезна кількість рецептів страви. Як зірки люблять готувати млинці і з чим їх їдять – далі в матеріалі.

Сюжет Вікторії Дмитренко, Юрія Коваленка і Станіслава Котика
Відео: Сьогодні

Як готує млинці співачка Ірина Федишин

Її сім'я любить тонкі і ніжні млинці. Співачка каже, що на приготуванні вже руку набила. Пече млинці майже кожен день – на сніданок. Рецепт ідеальної страви простий – трохи масла, щоб не пригорали, а ще обов'язково перемазати кожен млинець маслом і додати начинку.

"У мене в сім'ї люблять з сиром, сюди додала ванільний цукор, цедру лимона, одне яйце і зробила таку сирну масу. Можна ще додавати фрукти, буде ще смачніше, наприклад, персики консервовані", – розповідає співачка.

Які млинці любить співак Павло Зібров

У Павла Зіброва в святковому меню кольорові млинці. На вуглеводах економить, любить солоне. Але при цьому його рецепт ідеального млинця, запевняє, дійсно фігурі не зашкодить.

"Я ще роблю млинці з оселедцем, тоненько нарізаю оселедець, цибуля кримська і виходять такі млинці. Яка там червона риба", – розповідає народний артист України.

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Які улюблені млинці телеведучого Володимира Остапчука

Телеведучий сам не готує, але дуже любить мамині. Все, каже, як в дитинстві – млинці зі згущеним молоком, яке його мама сама виварює, з'їдаються рівно за дві хвилини

Як готує млинці співак Віталій Козловський

Свій перший млинець співак взявся випікати ще в 5 років. Все смачне, говорить, просто. Готує без молока – на воді. Готову страва підсолоджує джемом. А ще експериментує з варіантами приготування.

"Ти можеш посмажити млинці на сковороді, а можеш їх зробити в вафельниці. Це млинці, але вони трошки мають інший характер, але принцип підготовки тісту той же. Борошно, яйця, вода, вершкове масло, сіль і цукор", – розповідає співак.

Начинка може бути будь-яка, а в тісто можна додати навіть шампанське замість дріжджів.

Тут знайдете рецепти млинців на вівсянці і на вівсяної борошні.

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Джерело: Сьогодні
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