Зибров любит блины с селедкой, а Козловский – с джемами: звездные рецепты к Масленице

Как украинские звезды готовятся к Масленице 2021

Сегодня Масленица. Целую неделю перед началом Великого поста у украинцев есть возможность вволю наесться блинов. Ведь блины – главный атрибут этого праздника. Существует огромное количество рецептов блюда. Как звезды любят готовить блины и с чем их едят – далее в материале.

Сюжет Виктории Дмитренко, Юрия Коваленко и Станислава Котика Видео: Сегодня

Как готовит блины певица Ирина Федишин

Ее семья любит тонкие и нежные блины. Певица говорит, что на приготовлении уже руку набила. Печет блины почти каждый день – на завтрак. Рецепт идеального блюда простой – немного масла, чтобы не пригорали, а еще обязательно перемазать каждый блин маслом и добавить начинку.

"У меня в семье любят с сыром, сюда добавила ванильный сахар, цедру лимона, одно яйцо и сделала такую ​​творожную массу. Можно еще добавлять фрукты, будет еще вкуснее, например, персики консервированные", – рассказывает певица.

Какие блины любит певец Павло Зибров

У Павла Зиброва в праздничном меню цветные блины. На углеводах экономит, любит соленое. Но при этом его рецепт идеального блина, уверяет, действительно фигуре не повредит.

"Я еще делаю блины с селедочкой, тоненько нарезаю сельдь, лук крымский и получаются такие блины. Какая там красная рыба", – рассказывает народный артист Украины.

Какие любимые блины телеведущего Владимира Остапчука

Телеведущий сам не готовит, но очень любит мамины. Все, говорит, как в детстве – блинчики со сгущенкой, которую его мама сама вываривает, съедаются ровно за две минуты

Как готовит блины певец Виталий Козловский

Свой первый блин певец взялся выпекать еще в 5 лет. Все вкусное, говорит, просто. Готовит без молока – на воде. Готовое блюдо подслащивает джемом. А еще экспериментирует с вариантами приготовления.

"Ты можешь пожарить блины на сковороде, а можешь их сделать в вафельнице. Это блины, но они немножко имеют другой характер, но принцип подготовки теста тот же. Мука, яйца, вода, сливочное масло, соль и сахар", – рассказывает певец.

Начинка может быть какой-угодно, а в тесто можно добавить даже шампанское вместо дрожжей.

Здесь найдете рецепты блинов на овсянке и на овсяной муке.

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