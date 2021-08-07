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Сиропи для кави – кращі поєднання, перевірені цінителями

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 серпня, 07:01
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Якщо п'єте каву з великою кількістю молока або вершками, то додайте карамельний сироп, не більш 15 мл. Чайна ложка ванільного або шоколадного сиропу трохи прибере гіркоту в міцному напої
Правила вибору сиропу для кави
Правила вибору сиропу для кави / Фото: Depositphotos

Як правило, сиропи і топінги – останні служать, скоріше, для прикраси кави – нам пропонують бариста. Пам'ятаєте, скільки ємностей з різнокольоровими рідинами красиво стоять у вашій улюбленій кав'ярні? Хтось не проти випити каву із сиропом, а хтось відмовляється, адже впевненості, що ця добавка не зіпсує напій, – немає. Ми розповідали, як правильно варити каву вдома, тепер дізнаємося, який сироп і скільки потрібно додавати у вашу чашку, якщо ви вирішили купити його додому. А де купити продукти для пікніка за приємними цінами – читайте в цьому матеріалі.

Які сиропи для кави існують

Якщо відкинути палітру смаків, то їх існує тільки два види: солодкі та ті, що ароматизують. І це абсолютно різні речі. Солодкі – це, простими словами, рідкий підсолоджувач.

З ними потрібно бути обережними, якщо ви не любите дуже солодку каву. А от надати каві певного смаку – це завдання сиропів, що ароматизують. В них теж може бути підсолоджувач. Про це обов'язково вказано на етикетці.

Сиропи, що ароматизують каву, діляться на чотири основні групи

Сиропи, що ароматизують, діляться на 4 групи
Сиропи, що ароматизують, діляться на 4 групи / Фото: instagram.com/amoretti/

  • Горіхові (мигдаль, фундук, макадамія тощо). Вони розкривають фруктову кислинку. Якщо додати їх до еспресо, то отримаєте горіховий післясмак;
  • пряні (ваніль, гвоздика, кориця, імбир тощо). Пом'якшують гірчинку, кислинку і міцність;
  • фруктово-ягідні (манго, малина, апельсин, полуниця тощо). Ці сиропи ідеальні для кави з молоком;
  • десертні (карамель, шоколад, тирамісу, пломбір тощо). Підкреслять смакові якості кави та трохи знизять її міцність.

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Бариста радять любителям подвійного еспресо і ристрето брати сиропи зі смаком карамелі, ванілі, шоколаду. Саме ці смаки ідеально доповнюватимуть максимально терпкі напої. Ванільний прибере кислинку в арабіці й знизить гіркоту робусти.

Якщо любите каву по-східному, то використовуйте сироп зі смаком шоколаду або мигдалю. Тим, хто любить капучино або лате, варто вибрати фруктово-ягідні смаки, карамель і ваніль. Мокачино прекрасно відтіняється горіховими сиропами, а також шоколадним.

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Правильні пропорції сиропу в каві

В еспресо потрібно додавати не більше 5 мл сиропу, в капучино – 10-15 мл
В еспресо потрібно додавати не більше 5 мл сиропу, в капучино – 10-15 мл / Фото: instagram.com/davescoffee/

Перенасичувати каву сиропом вам не порадить жоден бариста, тому важливо знати, скільки його потрібно додавати.

  • еспресо (50 мл) – 5 мл;
  • американо (100-180 мл) – 10 мл;
  • капучино (200-250 мл) – 10-15 мл;
  • лате (250-340 мл) – 20 мл;
  • гарячі або холодні кавові коктейлі (понад 350 мл) – 25-30 мл.

Сироп дає солодкуватість, тому не варто додавати цукор.

До кави можна приготувати грінки з тартаром з лосося. Як це зробити – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, що таке дрип-кава і чому навколо неї такий ажіотаж.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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