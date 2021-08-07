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Сиропы для кофе – лучшие сочетания, проверенные ценителями

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 августа, 07:01
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Если пьете кофе с большим количеством молока или сливками, то добавьте карамельный сироп, не больше 15 мл. Чайная ложка ванильного или шоколадного сиропа немного уберет горечь в крепком напитке
Правила выбора сиропа для кофе
Правила выбора сиропа для кофе / Фото: Depositphotos

Как правило, сиропы и топпинги – последние служат, скорее, для украшения кофе – нам предлагают бариста. Помните, сколько емкостей с разноцветными жидкостями красиво стоят в вашей любимой кофейне? Кто-то не против выпить кофе с сиропом, а кто-то отказывается, ведь уверенности, что эта добавка не испортит напиток, – нет. Мы рассказывали, как правильно варить кофе дома, теперь узнаем, какой сироп и сколько нужно добавлять в вашу чашку, если вы решили купить его домой. А где купить продукты для пикника по приятным ценам – читайте в этом материале.

Какие существуют сиропы для кофе

Если отбросить палитру вкусов, то их существует только два вида: сладкие и ароматизирующие. И это абсолютно разные вещи. Сладкие – это, простыми словами, жидкий подсластитель.

С ними нужно быть острожными, если вы не любите очень сладкий кофе. А вот придать кофе определенный вкус – это задача ароматизирующих сиропов. В них тоже может быть подсластитель. Об этом обязательно указано на этикетке.

Ароматизирующие сиропы делятся на четыре основные группы

Ароматизирующие сиропы делятся на 4 группы
Ароматизирующие сиропы делятся на 4 группы / Фото: instagram.com/amoretti/

  1. Ореховые (миндаль, фундук, макадамия и т. д.). Они раскрывают фруктовую кислинку. Если добавить их в эспрессо, то получите ореховое послевкусие;
  2. Пряные (ваниль, гвоздика, корица, имбирь и т. д.). Смягчают горчинку, кислинку и крепость;
  3. Фруктово-ягодные (манго, малина, апельсин, клубника и т. д.). Эти сиропы идеальны для кофе с молоком;
  4. Десертные (карамель, шоколад, тирамису, пломбир и т. д.). Подчеркнут вкусовые качества кофе и немного снизят его крепость.

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Главные сочетания, проверенные ценителями кофе

Бариста советуют любителям двойного эспрессо и ристретто брать сиропы со вкусом карамели, ванили, шоколада. Именно эти вкусы идеально дополнят максимально терпкие напитки. Ванильный уберет кислинку в арабике и снизит горечь робусты.

Если любите кофе по-восточному, то используйте сироп со вкусом шоколада или миндаля. Тем, кто любит капучино или латте, стоит выбрать фруктово-ягодные вкусы, карамель и ваниль. Моккачино отлично оттеняется ореховыми сиропами, а также шоколадным.

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Правильные пропорции сиропа в кофе

В эспрессо нужно добавлять не больше 5 мл сиропа, в капучино – 10-15 мл
В эспрессо нужно добавлять не больше 5 мл сиропа, в капучино – 10-15 мл / Фото: instagram.com/davescoffee/

Перенасыщать кофе сиропами вам не посоветует ни один бариста, поэтому важно знать, сколько их нужно добавлять.

  • эспрессо (50 мл) – 5 мл;
  • американо (100-180 мл) – 10 мл;
  • капучино (200-250 мл) – 10-15 мл;
  • латте (250-340 мл) – 20 мл;
  • горячие или холодные кофейные коктейли (свыше 350 мл) – 25-30 мл.

Сироп дает сладость, поэтому не стоит добавлять сахар.

К кофе можно приготовить гренки с тартаром из лосося. Как это сделать смотрите в видео.

Здесь узнаете, что такое дрип-кофе и почему вокруг него такой ажиотаж.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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