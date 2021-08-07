Сиропы для кофе – лучшие сочетания, проверенные ценителями

Если пьете кофе с большим количеством молока или сливками, то добавьте карамельный сироп, не больше 15 мл. Чайная ложка ванильного или шоколадного сиропа немного уберет горечь в крепком напитке

Правила выбора сиропа для кофе / Фото: Depositphotos

Как правило, сиропы и топпинги – последние служат, скорее, для украшения кофе – нам предлагают бариста. Помните, сколько емкостей с разноцветными жидкостями красиво стоят в вашей любимой кофейне? Кто-то не против выпить кофе с сиропом, а кто-то отказывается, ведь уверенности, что эта добавка не испортит напиток, – нет. Мы рассказывали, как правильно варить кофе дома, теперь узнаем, какой сироп и сколько нужно добавлять в вашу чашку, если вы решили купить его домой. А где купить продукты для пикника по приятным ценам – читайте в этом материале.

Какие существуют сиропы для кофе

Если отбросить палитру вкусов, то их существует только два вида: сладкие и ароматизирующие. И это абсолютно разные вещи. Сладкие – это, простыми словами, жидкий подсластитель.

С ними нужно быть острожными, если вы не любите очень сладкий кофе. А вот придать кофе определенный вкус – это задача ароматизирующих сиропов. В них тоже может быть подсластитель. Об этом обязательно указано на этикетке.

Ароматизирующие сиропы делятся на четыре основные группы

Ароматизирующие сиропы делятся на 4 группы / Фото: instagram.com/amoretti/

Ореховые (миндаль, фундук, макадамия и т. д.). Они раскрывают фруктовую кислинку. Если добавить их в эспрессо, то получите ореховое послевкусие; Пряные (ваниль, гвоздика, корица, имбирь и т. д.). Смягчают горчинку, кислинку и крепость; Фруктово-ягодные (манго, малина, апельсин, клубника и т. д.). Эти сиропы идеальны для кофе с молоком; Десертные (карамель, шоколад, тирамису, пломбир и т. д.). Подчеркнут вкусовые качества кофе и немного снизят его крепость.

Главные сочетания, проверенные ценителями кофе

Бариста советуют любителям двойного эспрессо и ристретто брать сиропы со вкусом карамели, ванили, шоколада. Именно эти вкусы идеально дополнят максимально терпкие напитки. Ванильный уберет кислинку в арабике и снизит горечь робусты.

Если любите кофе по-восточному, то используйте сироп со вкусом шоколада или миндаля. Тем, кто любит капучино или латте, стоит выбрать фруктово-ягодные вкусы, карамель и ваниль. Моккачино отлично оттеняется ореховыми сиропами, а также шоколадным.

Правильные пропорции сиропа в кофе

В эспрессо нужно добавлять не больше 5 мл сиропа, в капучино – 10-15 мл / Фото: instagram.com/davescoffee/

Перенасыщать кофе сиропами вам не посоветует ни один бариста, поэтому важно знать, сколько их нужно добавлять.

эспрессо (50 мл) – 5 мл;

американо (100-180 мл) – 10 мл;

капучино (200-250 мл) – 10-15 мл;

латте (250-340 мл) – 20 мл;

горячие или холодные кофейные коктейли (свыше 350 мл) – 25-30 мл.

Сироп дает сладость, поэтому не стоит добавлять сахар.

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