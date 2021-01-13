Кесаділья – коржик з характером, який варто навчитися готувати

Дізнаємося, чому кесаділья така популярна в Тік-тоці та приготуємо її з куркою і квасолею

Здавалося б, що тут дивного в цій кесадільї? Простий коржик, загорнутий у трикутник з овочами та сиром і м'ясом, – все просто. Можливо, якщо не враховувати, що ця повноцінна страва існує майже 5 століть і стала дуже популярною далеко за межами своєї рідної Мексики. Дізнаємося кілька фактів про кесаділью, розкриємо секрет її популярності в Тік-тоці, ну й приготуємо її з куркою і сиром.

Маленька паскудна штучка

Фото: instagram.com/cookvivme/

І це теж про кесаділью. Саме так можна перекласти це слово. Слід розуміти, що "паскудна" тут має позитивний сенс. Мовляв, нічого в ній особливого немає, а ух яка смачна і ситна. Кукурудзяні коржики, в які за класикою загортається начинка, їли ще ацтеки в далекому 16 столітті. Їх фарширували кабачками і гарбузом, запікали в глиняних печах і подавали на десерт.

У 1521 році, коли іспанські завойовники привезли на територію сучасної Мексики овець і корів, ацтеки познайомилися із сиром і, крім кабачків і гарбуза, стали додавати його в коржі. Власне, таким був перший рецепт кесадільї. Тепер, заради ситості, без м'яса в страві нікуди. Якщо кесаділья не вегетаріанська, такі теж бувають.

Сьогодні – це одна з найважливіших страв Мексики, яку сміливо можна називати візитною карткою цієї смачної кухні.

Кесаділья завойовує соцмережі

Так-так, і туди ця "паскудна штучка" теж дісталася. Тренди в Тік-тоці тому доказ. Причина – це особливе вміння загорнути кесаділью в рівненький трикутник, щоби при цьому не сталося прикрого казусу – розгубити по тарілці всю начинку. Подивіться, як героїня ролика вміло справляється з кесадільєю, трохи надрізавши на коржику контури трикутника.

Ну а тепер настав час навчитися готувати кесаділью з куркою – один з найпопулярніших її варіантів. Продуктів потрібно небагато, та й часу на це особливо не знадобиться. Можна використовувати варіант приготування з Тік-току або доводити кесаділью до готовності в печі.

Кесаділья з куркою і кукурудзою

Фото: instagram.com/budgetbytes/

Інгредієнти

3 шт. – курячі грудки

200 г – червона квасоля (можна консерви)

100 г – кукурудза консервована

100 г – твердий сир

по 1 шт. – перець болгарський, помідор, авокадо (для гуакамоле)

2 ст. л – оливкова олія

1 ч. л – сік лимона

зелень, сіль, мексиканські спеції, перець чилі за смаком

Спосіб приготування

Обсмажити курку в невеликій кількості олії невеликими шматочками. Додати спеції, гострота – на ваш смак. У сковороді з олією обсмажити болгарскіі̆ перець, додати квасолю, кукурудзу, помідор, петрушку. Перець чилі, сіль за смаком. На сухе деко покласти коржик, посипати тертий сир, покласти овочі, курку, ще сир зверху, накрити другим коржиком, трохи придавити. Запікати 8-10 хвилин за 170 градусів. Приготувати гуакамоле: за допомогою блендера змішати м'якоть авокадо, додати лимонний сік, сіль, оливкову олію за смаком Викласти кесаділью, порізати на трикутники. Подавати зі сметаною та гуакамоле.

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