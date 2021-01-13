Кесаділья – коржик з характером, який варто навчитися готувати
Дізнаємося, чому кесаділья така популярна в Тік-тоці та приготуємо її з куркою і квасолею
Здавалося б, що тут дивного в цій кесадільї? Простий коржик, загорнутий у трикутник з овочами та сиром і м'ясом, – все просто. Можливо, якщо не враховувати, що ця повноцінна страва існує майже 5 століть і стала дуже популярною далеко за межами своєї рідної Мексики. Дізнаємося кілька фактів про кесаділью, розкриємо секрет її популярності в Тік-тоці, ну й приготуємо її з куркою і сиром.
І це теж про кесаділью. Саме так можна перекласти це слово. Слід розуміти, що "паскудна" тут має позитивний сенс. Мовляв, нічого в ній особливого немає, а ух яка смачна і ситна. Кукурудзяні коржики, в які за класикою загортається начинка, їли ще ацтеки в далекому 16 столітті. Їх фарширували кабачками і гарбузом, запікали в глиняних печах і подавали на десерт.
У 1521 році, коли іспанські завойовники привезли на територію сучасної Мексики овець і корів, ацтеки познайомилися із сиром і, крім кабачків і гарбуза, стали додавати його в коржі. Власне, таким був перший рецепт кесадільї. Тепер, заради ситості, без м'яса в страві нікуди. Якщо кесаділья не вегетаріанська, такі теж бувають.
Сьогодні – це одна з найважливіших страв Мексики, яку сміливо можна називати візитною карткою цієї смачної кухні.
Так-так, і туди ця "паскудна штучка" теж дісталася. Тренди в Тік-тоці тому доказ. Причина – це особливе вміння загорнути кесаділью в рівненький трикутник, щоби при цьому не сталося прикрого казусу – розгубити по тарілці всю начинку. Подивіться, як героїня ролика вміло справляється з кесадільєю, трохи надрізавши на коржику контури трикутника.
Ну а тепер настав час навчитися готувати кесаділью з куркою – один з найпопулярніших її варіантів. Продуктів потрібно небагато, та й часу на це особливо не знадобиться. Можна використовувати варіант приготування з Тік-току або доводити кесаділью до готовності в печі.
Інгредієнти
- 3 шт. – курячі грудки
- 200 г – червона квасоля (можна консерви)
- 100 г – кукурудза консервована
- 100 г – твердий сир
- по 1 шт. – перець болгарський, помідор, авокадо (для гуакамоле)
- 2 ст. л – оливкова олія
- 1 ч. л – сік лимона
- зелень, сіль, мексиканські спеції, перець чилі за смаком
Спосіб приготування
- Обсмажити курку в невеликій кількості олії невеликими шматочками. Додати спеції, гострота – на ваш смак.
- У сковороді з олією обсмажити болгарскіі̆ перець, додати квасолю, кукурудзу, помідор, петрушку. Перець чилі, сіль за смаком.
- На сухе деко покласти коржик, посипати тертий сир, покласти овочі, курку, ще сир зверху, накрити другим коржиком, трохи придавити. Запікати 8-10 хвилин за 170 градусів.
- Приготувати гуакамоле: за допомогою блендера змішати м'якоть авокадо, додати лимонний сік, сіль, оливкову олію за смаком
- Викласти кесаділью, порізати на трикутники. Подавати зі сметаною та гуакамоле.
Тут знайдете 5 рецептів детокс-супів для прекрасного самопочуття.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше