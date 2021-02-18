Котлета по-київськи: як змінився хіт радянських ресторанів

Приготувати її нескладно, як може здаватися на перший погляд

Котлета по-київськи. З нею асоціюється українська сучасна кухня, їй навіть встановлено пам'ятник, нехай і маленький, про неї знають за кордоном. Склад – куряче філе, скручене в рулет і покрите декількома шарами панірувальних сухарів. Індивідуальність – вершкове масло всередині, яке при розрізанні ллється на тарілку струмком. Саме тому її називають королевою котлет, серед традиційних, всіма нами улюблених.

Як народилася котлета по-київськи і чому хіту радянських ресторанів і скромних столових вдається триматися на плаву тепер? Відповіді є, як, втім, і факт: приготувати котлету по-київськи можливо. Вдома та без особливих зусиль. Рецепт підкажемо нижче.

Народжена в Петербурзі, доведена до досконалості в Києві

Фото: Depositphotos

І так, котлета по-київськи має французьке коріння. Справа в тому, що в дореволюційні часи було престижним "виписувати" з Франції кухарів. Саме одним з них – Ніколя Аппертом – був привезений до Петербурга рецепт "котлет де-воляй", тобто котлет з птиці. Усередині них були спеції та зелень у великій кількості, курячий жовток або просто будь-якої соус. Або взагалі без нічого – просто рубане у фарш м'ясо птиці.

Забутися, щоб відродитися

Саме через це довелося пройти котлеті по-київськи, щоб за більш ніж півстоліття опинитися в центрі Хрещатика. Опинитися на столах ресторану, в тарілках української делегації, яка повернулася з Парижа. Святкували підписання мирних договорів.

Котлета в папільйотці

Фото: instagram.com/artyunyanroman/

Ця паперова прикраса стала головною особливістю котлети по-київськи вже в 60-х роках. У м'ясо вставлялася куряча кісточка, на неї надягалася папільйотка. Для зручності та для краси, ясна річ. Згодом київська котлета стала подаватися не тільки в дорогих ресторанах, а й у простих їдальнях. Нехай без папільйоток, але з традиційним маслом усередині.

Рецепт традиційної котлети по-київськи

Фото: instagram.com/ar_foodblog/

Інгредієнти

Куряча грудка – 2 шт.

Вершкове масло – 100 г

Зелень – 30 г

Панірувальні сухарі – 60 г

Яйця – 2 шт.

Борошно пшеничне – 2 ст. л.

Олія – 400 мл

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Куряче філе розділити на велике і маленьке філе, велике філе розпластати на дві частини, кожну частину добре відбити до тонкого стану. Вершкове масло розм'якшити, зелень петрушки і кропу дрібно нарізати і перемішати з маслом, додати сіль. Викласти, сформувати "ковбаску", загорнути і прибрати в морозилку для застигання. Яйця збити. Дістати масло з морозилки. Загорнути в м'ясо, щоб масло було повністю заховано. Добре обваляти котлети в борошні, опустити в збиті яйця, щоби шви за рахунок яєць і борошна добре склеїлися. Обсипати котлети панірувальними сухарями з усіх боків. У великій кількості олії смажити котлети хвилини 2-3 до золотистого кольору. Потім відправити в духовку ще на 10-15 хвилин, щоб котлета приготувалася зсередини.

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