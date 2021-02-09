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Домашня піца: 5 начинок як у піцерії

Сьогодні, 13:51

Смачні рецепти начинок плюс бонус – піца в формі серця до Дня святого Валентина

Близько 80% людей по всій планеті, не роздумуючи, називають піцу своєю улюбленою стравою. Чому? Адже у кожного з нас є вибір – яку саме піцу з'їсти. Хтось любить класичну "Маргариту", комусь хочеться завжди "Чотири сири", а хтось обожнює своєрідний смак "Гавайської". Якщо ви думали, що по смачну піцу треба обов'язково йти в піцерію, то це не так. Традиційні начинки можна приготувати вдома. Вони, до речі, можуть бути нічим не гірші та навіть навпаки. У добірці рецептів є бонус – рецепт начинки для піци-валентинки – прекрасний варіант для тих, хто планує провести 14 лютого по-особливому.

Піца "Маргарита" (королева серед піц)

Фото: instagram.com/anna_shuster8/

Інгредієнти (за смаком)

  • Сир моцарела
  • Сир твердий
  • Червоні або рожеві томати
  • Оливкова олія
  • Базилік (свіжий)
  • Сіль перець

Соус "Наполі"

  • Цибуля ріпчаста
  • Стебло селери
  • Часник
  • Олія соняшникова – 2 ст. л
  • Томатна паста – 3 ст. л
  • Ссіль
  • Оцет бальзамічний – 1 ч. л
  • Орегано сушений

Спосіб приготування

  1. Цибуля, часник, селеру нарізати і обсмажити в глибокій сковороді з олією. Додати томатну пасту, трохи води, протушкувати 15 хвилин. Збити блендером.
  2. Додати за смаком бальзамічний оцет, сіль, трохи цукру.
  3. На основу викласти соус і розподілити по піці, не доводячи 2 см до країв.
  4. Потім викласти тертий сир і нарізані помідори. Зверху – моцарелу
  5. Готову піцу змастити оливковою олією, прикрасити базиліком.

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Піца із запеченою куркою і грибами

Фото: instagram.com/berrycakess77/

Інгредієнти

  • Соус блю чіз, майонез з оливками, середземноморський соус – по 1 ст. л
  • Запечене куряче філе – 150 г
  • Помідори чері – 8 шт.
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Моцарела кругла – 8 шт.
  • Печериці – 8 шт.
  • Сир брі – 30 г
  • Базилік

Спосіб приготування

  1. Чері й моцарелу нарізати навпіл. Брі й болгарський перець – смужками. Для соусу змішати всі інгредієнти.
  2. Змастити соусом основу, викласти курку, помідори, перець, порізані печериці, зверху – сир.
  3. Готову піцу прикрасити базиліком.

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Піца із шинкою і сиром

Фото: instagram.com/kleo_mznak/

Інгредієнти

  • Шинка – 100 г
  • Сир – 100 г
  • Оливки чорні без кісточок – 140 г
  • Томатний соус -5 ст. л
  • Олія – 1 ч. Л
  • Італійські сухі трави

Спосіб приготування

  1. Змастити основу томатною пастою і посипати сухими італійськими травами.
  2. Викласти тертий сир, нарізану шинку і оливки. Зверху посипати сиром.
  3. Випікати до готовності.

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Пепероні (салямі) та сир

Фото: instagram.com/fatkulina_irina_b/

Інгредієнти

  • Сир – 100 г
  • Салямі – 80 г
  • Кетчуп – 1 ст. л
  • Італійські трави – 1 ч. л
  • Помідори черрі – 5 шт.
  • Базилік

Спосіб приготування

  1. Сир нарізати на невеликі шматочки або натерти на крупній тертці. Солями нарізати на кружечки. Томати – навпіл.
  2. Змастити кетчупом і присипати сумішшю сушених трав і сиром.
  3. Потім викласти солями, чері й знову присипати сиром.
  4. Прикрасити базиліком.

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Піца-валентинка

Фото: instagram.com/lunch_and_dessert/

Інгредієнти для начинки (за смаком)

  • Цибуля
  • Часник
  • Томатна паста
  • Лаврове листя
  • Базилік
  • Цукор
  • Чорний мелений перець

Начинка

  • Куряче філе
  • Спеції для курки
  • Твердий сир
  • Шпинат
  • моцарела
  • Червоний перець

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати цибулю, часник і кілька хвилин обсмажити на сковороді. Додати томатну пасту і трохи води, до придбання консистенції кетчупу.
  2. Покласти в соус лаврове листя, базилік, чорний перець, цукор. Перемішати.
  3. Нарізати маленькими кубиками куряче філе, червоний перець, моцарелу. Натерти сир.
  4. Обсмажити куряче філе на сковороді в оливковій олії з улюбленими спеціями.
  5. Розкачати тісто в формі серця. Краще, якщо у вас є роз'ємна форма у вигляді серця.
  6. Змастити основу соусом, викласти курку, тертий сир, моцарелу. Готову піцу прикрасити шпинатом.

Тут дізнаєтеся, як правильно їсти піцу за правилами етикету.

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