Домашня піца: 5 начинок як у піцерії
Смачні рецепти начинок плюс бонус – піца в формі серця до Дня святого Валентина
Близько 80% людей по всій планеті, не роздумуючи, називають піцу своєю улюбленою стравою. Чому? Адже у кожного з нас є вибір – яку саме піцу з'їсти. Хтось любить класичну "Маргариту", комусь хочеться завжди "Чотири сири", а хтось обожнює своєрідний смак "Гавайської". Якщо ви думали, що по смачну піцу треба обов'язково йти в піцерію, то це не так. Традиційні начинки можна приготувати вдома. Вони, до речі, можуть бути нічим не гірші та навіть навпаки. У добірці рецептів є бонус – рецепт начинки для піци-валентинки – прекрасний варіант для тих, хто планує провести 14 лютого по-особливому.
Піца "Маргарита" (королева серед піц)
Інгредієнти (за смаком)
- Сир моцарела
- Сир твердий
- Червоні або рожеві томати
- Оливкова олія
- Базилік (свіжий)
- Сіль перець
Соус "Наполі"
- Цибуля ріпчаста
- Стебло селери
- Часник
- Олія соняшникова – 2 ст. л
- Томатна паста – 3 ст. л
- Ссіль
- Оцет бальзамічний – 1 ч. л
- Орегано сушений
Спосіб приготування
- Цибуля, часник, селеру нарізати і обсмажити в глибокій сковороді з олією. Додати томатну пасту, трохи води, протушкувати 15 хвилин. Збити блендером.
- Додати за смаком бальзамічний оцет, сіль, трохи цукру.
- На основу викласти соус і розподілити по піці, не доводячи 2 см до країв.
- Потім викласти тертий сир і нарізані помідори. Зверху – моцарелу
- Готову піцу змастити оливковою олією, прикрасити базиліком.
Піца із запеченою куркою і грибами
Інгредієнти
- Соус блю чіз, майонез з оливками, середземноморський соус – по 1 ст. л
- Запечене куряче філе – 150 г
- Помідори чері – 8 шт.
- Болгарський перець – 1 шт.
- Моцарела кругла – 8 шт.
- Печериці – 8 шт.
- Сир брі – 30 г
- Базилік
Спосіб приготування
- Чері й моцарелу нарізати навпіл. Брі й болгарський перець – смужками. Для соусу змішати всі інгредієнти.
- Змастити соусом основу, викласти курку, помідори, перець, порізані печериці, зверху – сир.
- Готову піцу прикрасити базиліком.
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Піца із шинкою і сиром
Інгредієнти
- Шинка – 100 г
- Сир – 100 г
- Оливки чорні без кісточок – 140 г
- Томатний соус -5 ст. л
- Олія – 1 ч. Л
- Італійські сухі трави
Спосіб приготування
- Змастити основу томатною пастою і посипати сухими італійськими травами.
- Викласти тертий сир, нарізану шинку і оливки. Зверху посипати сиром.
- Випікати до готовності.
Пепероні (салямі) та сир
Інгредієнти
- Сир – 100 г
- Салямі – 80 г
- Кетчуп – 1 ст. л
- Італійські трави – 1 ч. л
- Помідори черрі – 5 шт.
- Базилік
Спосіб приготування
- Сир нарізати на невеликі шматочки або натерти на крупній тертці. Солями нарізати на кружечки. Томати – навпіл.
- Змастити кетчупом і присипати сумішшю сушених трав і сиром.
- Потім викласти солями, чері й знову присипати сиром.
- Прикрасити базиліком.
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Піца-валентинка
Інгредієнти для начинки (за смаком)
- Цибуля
- Часник
- Томатна паста
- Лаврове листя
- Базилік
- Цукор
- Чорний мелений перець
Начинка
- Куряче філе
- Спеції для курки
- Твердий сир
- Шпинат
- моцарела
- Червоний перець
Спосіб приготування
- Дрібно нарізати цибулю, часник і кілька хвилин обсмажити на сковороді. Додати томатну пасту і трохи води, до придбання консистенції кетчупу.
- Покласти в соус лаврове листя, базилік, чорний перець, цукор. Перемішати.
- Нарізати маленькими кубиками куряче філе, червоний перець, моцарелу. Натерти сир.
- Обсмажити куряче філе на сковороді в оливковій олії з улюбленими спеціями.
- Розкачати тісто в формі серця. Краще, якщо у вас є роз'ємна форма у вигляді серця.
- Змастити основу соусом, викласти курку, тертий сир, моцарелу. Готову піцу прикрасити шпинатом.
Тут дізнаєтеся, як правильно їсти піцу за правилами етикету.
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