Домашня піца: 5 начинок як у піцерії

Смачні рецепти начинок плюс бонус – піца в формі серця до Дня святого Валентина

Близько 80% людей по всій планеті, не роздумуючи, називають піцу своєю улюбленою стравою. Чому? Адже у кожного з нас є вибір – яку саме піцу з'їсти. Хтось любить класичну "Маргариту", комусь хочеться завжди "Чотири сири", а хтось обожнює своєрідний смак "Гавайської". Якщо ви думали, що по смачну піцу треба обов'язково йти в піцерію, то це не так. Традиційні начинки можна приготувати вдома. Вони, до речі, можуть бути нічим не гірші та навіть навпаки. У добірці рецептів є бонус – рецепт начинки для піци-валентинки – прекрасний варіант для тих, хто планує провести 14 лютого по-особливому.

Піца "Маргарита" (королева серед піц)

Фото: instagram.com/anna_shuster8/

Інгредієнти (за смаком)

Сир моцарела

Сир твердий

Червоні або рожеві томати

Оливкова олія

Базилік (свіжий)

Сіль перець

Соус "Наполі"

Цибуля ріпчаста

Стебло селери

Часник

Олія соняшникова – 2 ст. л

Томатна паста – 3 ст. л

Ссіль

Оцет бальзамічний – 1 ч. л

Орегано сушений

Спосіб приготування

Цибуля, часник, селеру нарізати і обсмажити в глибокій сковороді з олією. Додати томатну пасту, трохи води, протушкувати 15 хвилин. Збити блендером. Додати за смаком бальзамічний оцет, сіль, трохи цукру. На основу викласти соус і розподілити по піці, не доводячи 2 см до країв. Потім викласти тертий сир і нарізані помідори. Зверху – моцарелу Готову піцу змастити оливковою олією, прикрасити базиліком.

Піца із запеченою куркою і грибами

Фото: instagram.com/berrycakess77/

Інгредієнти

Соус блю чіз, майонез з оливками, середземноморський соус – по 1 ст. л

Запечене куряче філе – 150 г

Помідори чері – 8 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Моцарела кругла – 8 шт.

Печериці – 8 шт.

Сир брі – 30 г

Базилік

Спосіб приготування

Чері й моцарелу нарізати навпіл. Брі й болгарський перець – смужками. Для соусу змішати всі інгредієнти. Змастити соусом основу, викласти курку, помідори, перець, порізані печериці, зверху – сир. Готову піцу прикрасити базиліком.

Піца із шинкою і сиром

Фото: instagram.com/kleo_mznak/

Інгредієнти

Шинка – 100 г

Сир – 100 г

Оливки чорні без кісточок – 140 г

Томатний соус -5 ст. л

Олія – 1 ч. Л

Італійські сухі трави

Спосіб приготування

Змастити основу томатною пастою і посипати сухими італійськими травами. Викласти тертий сир, нарізану шинку і оливки. Зверху посипати сиром. Випікати до готовності.

Пепероні (салямі) та сир

Фото: instagram.com/fatkulina_irina_b/

Інгредієнти

Сир – 100 г

Салямі – 80 г

Кетчуп – 1 ст. л

Італійські трави – 1 ч. л

Помідори черрі – 5 шт.

Базилік

Спосіб приготування

Сир нарізати на невеликі шматочки або натерти на крупній тертці. Солями нарізати на кружечки. Томати – навпіл. Змастити кетчупом і присипати сумішшю сушених трав і сиром. Потім викласти солями, чері й знову присипати сиром. Прикрасити базиліком.

Піца-валентинка

Фото: instagram.com/lunch_and_dessert/

Інгредієнти для начинки (за смаком)

Цибуля

Часник

Томатна паста

Лаврове листя

Базилік

Цукор

Чорний мелений перець

Начинка

Куряче філе

Спеції для курки

Твердий сир

Шпинат

моцарела

Червоний перець

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, часник і кілька хвилин обсмажити на сковороді. Додати томатну пасту і трохи води, до придбання консистенції кетчупу. Покласти в соус лаврове листя, базилік, чорний перець, цукор. Перемішати. Нарізати маленькими кубиками куряче філе, червоний перець, моцарелу. Натерти сир. Обсмажити куряче філе на сковороді в оливковій олії з улюбленими спеціями. Розкачати тісто в формі серця. Краще, якщо у вас є роз'ємна форма у вигляді серця. Змастити основу соусом, викласти курку, тертий сир, моцарелу. Готову піцу прикрасити шпинатом.

Тут дізнаєтеся, як правильно їсти піцу за правилами етикету.

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