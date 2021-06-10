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Простий рецепт пирога з полуницею. Вийде у всіх

Сьогодні, 08:30

Плюс такого пирога в тому, що він готується трохи більше 30 хвилин, а за рахунок того, що в його рецептурі є кефір, він вийде соковитим і одночасно повітряним.

Пиріг з полуницею на кефірі
Пиріг з полуницею на кефірі
Фото: Depositphotos

Сезон полуниці в розпалі і треба встигнути максимально нею насолодитися. Ця ягода прекрасна в десертах, наприклад, якщо приготувати її в шоколаді – це швидко і просто. Особлива вона, коли опиняється у випічці, насамперед у пирогах. І щоб сповна скористатися сезоном цієї ягоди, експериментуйте і застосовуйте її в різних проявах. Лише 40 хвилин – і красивий, ароматний пиріг у вас на столі. Рецепт якого – нижче.

Пиріг з полуницею на кефірі – рецепт

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно пшеничне – 250 г
  • Масло вершкове (розтопити) – 50 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Цукор – 100 г
  • Кефір – 120 мл
  • Сіль – щіпка
  • Розпушувач – 10 г
  • Полуниця – 150 г

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з цукром, додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати, потім – кефір і знову перемішати.
  2. Додати сіль, борошно і розпушувач і перемішати до однорідної маси.
  3. Змастити форму вершковим маслом, викласти тісто і зверху, трохи всередину тіста, покласти полуницю.
  4. Випікати за 200 градусів 40-45 хвилин. Прикрасити полуницею і цукровою пудрою.

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Тут зібрані рецепти ще 5 несподіваних страв з полуницею.

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