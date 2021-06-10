Простий рецепт пирога з полуницею. Вийде у всіх

Плюс такого пирога в тому, що він готується трохи більше 30 хвилин, а за рахунок того, що в його рецептурі є кефір, він вийде соковитим і одночасно повітряним.

Пиріг з полуницею на кефірі Фото: Depositphotos

Сезон полуниці в розпалі і треба встигнути максимально нею насолодитися. Ця ягода прекрасна в десертах, наприклад, якщо приготувати її в шоколаді – це швидко і просто. Особлива вона, коли опиняється у випічці, насамперед у пирогах. І щоб сповна скористатися сезоном цієї ягоди, експериментуйте і застосовуйте її в різних проявах. Лише 40 хвилин – і красивий, ароматний пиріг у вас на столі. Рецепт якого – нижче.

Пиріг з полуницею на кефірі – рецепт

Інгредієнти для тіста:

Борошно пшеничне – 250 г

Масло вершкове (розтопити) – 50 г

Яйце – 2 шт.

Цукор – 100 г

Кефір – 120 мл

Сіль – щіпка

Розпушувач – 10 г

Полуниця – 150 г

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром, додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати, потім – кефір і знову перемішати. Додати сіль, борошно і розпушувач і перемішати до однорідної маси. Змастити форму вершковим маслом, викласти тісто і зверху, трохи всередину тіста, покласти полуницю. Випікати за 200 градусів 40-45 хвилин. Прикрасити полуницею і цукровою пудрою.

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