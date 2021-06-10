Простий рецепт пирога з полуницею. Вийде у всіх
Плюс такого пирога в тому, що він готується трохи більше 30 хвилин, а за рахунок того, що в його рецептурі є кефір, він вийде соковитим і одночасно повітряним.
Сезон полуниці в розпалі і треба встигнути максимально нею насолодитися. Ця ягода прекрасна в десертах, наприклад, якщо приготувати її в шоколаді – це швидко і просто. Особлива вона, коли опиняється у випічці, насамперед у пирогах. І щоб сповна скористатися сезоном цієї ягоди, експериментуйте і застосовуйте її в різних проявах. Лише 40 хвилин – і красивий, ароматний пиріг у вас на столі. Рецепт якого – нижче.
Пиріг з полуницею на кефірі – рецепт
Інгредієнти для тіста:
- Борошно пшеничне – 250 г
- Масло вершкове (розтопити) – 50 г
- Яйце – 2 шт.
- Цукор – 100 г
- Кефір – 120 мл
- Сіль – щіпка
- Розпушувач – 10 г
- Полуниця – 150 г
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром, додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати, потім – кефір і знову перемішати.
- Додати сіль, борошно і розпушувач і перемішати до однорідної маси.
- Змастити форму вершковим маслом, викласти тісто і зверху, трохи всередину тіста, покласти полуницю.
- Випікати за 200 градусів 40-45 хвилин. Прикрасити полуницею і цукровою пудрою.
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