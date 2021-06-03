Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

5 рецептів несподіваних страв з полуницею

Сьогодні, 10:42

З ягоди можна приготувати соус для качки і десертний суп

Салат з полуниці, горіхів і сиру Фото: instagram.com/olga_apelsin/
Салат з полуниці, горіхів і сиру
Фото: instagram.com/olga_apelsin/

Полуниця – це та ягода, яка не вимагає доповнень. Її потрібно мити і просто їсти. Але існують доволі оригінальні виконання з нею, які здатні здивувати. Полуницю можна додавати в корисні літні салати, в соус до качки і десертні супи. 5 кращих рецептів знайдете нижче.

Качине філе з полуничним соусом

Качка з ягідним соусом
Качка з ягідним соусом
Фото: Depositphotos

Складові

  • 150 г філе качки або індички
  • 3 стеблини спаржі
  • Сіль, перець – за смаком

Для соусу

  • 30 г червоного сухого вина
  • 100 г полуниці
  • 20 г цукру
  • 50 мл води

Спосіб приготування

  1. Качине або індиче філе посолити, поперчити, обсмажити на сковорідці. Качатину довести до 70%-ї готовності, так, щоб м'ясо було трохи з кров'ю, індичку – до повної готовності.
  2. Спаржу очистити, бланшувати, викласти на тарілку.
  3. Філе нарізати на скибочки, викласти на спаржу, полити полуничним соусом.
  4. Для соусу взяти вино, додати цукор, нарізану полуницю і воду, кип'ятити впродовж 5-7 хвилин. Потім перебити в блендері й полити філе.

Полуничний суп з морозивом

Суп з полуниці з морозивом
Суп з полуниці з морозивом
Фото: Depositphotos

Складові

  • 150 г полуниці
  • 50 мл червоного сухого вина
  • 30 г цукру
  • 30 г води
  • 50 г ванільного морозива

Спосіб приготування

  1. У сотейник влити вино, додати цукор, попередньо вимиту і порізану шматочками полуницю, воду і тушкувати все разом 5-7 хвилин. Прикрасити м'ятою.
  2. Подавати теплим або холодним. Для холодної подачі супу після приготування дають охолонути, збивають у блендері та подають з морозивом.

Полуничний салат з горіхами і козиним сиром

Салат з полуниці, горіхів і сиру Фото: instagram.com/olga_apelsin/
Салат з полуниці, горіхів і сиру Фото: instagram.com/olga_apelsin/

Складові

Для зацукрованих горіхівм

  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 1/2 чашки половинок волоських горіхів або горіхів пекан
  • 1/2 ч. л. каєнського перцю
  • Дрібка солі
  • 1/2 ч. л. кориці
  • 2 ст. л. коричневого цукру

Для салату

  • 3 чашки салатного міксу
  • 3/4 чашки зацукрованих горішків
  • 1 1/2 чашки нарізаної полуниці
  • 225 г подрібненого козиного сиру
  • 1/2 склянки лохини

Для заправки

  • 1 чашка оливкової олії
  • 1/3 чашки бальзамічного оцту
  • 1 цибуля-шалот, нарізана
  • 1 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. меленого перцю
  • 1 ст. л. діжонської гірчиці
  • Сік 1/2 лимона
  • 1 ст. л. меду

Спосіб приготування:

  1. Приготуйте зацукровані волоські горіхи. Для цього розтопіть вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Додайте волоські горіхи і готуйте, помішуючи, до золотисто-коричневого кольору. На це треба приблизно 3 хвилини. Наприкінці додайте цукор і спеції, перемішайте і смажте ще хвилину. Перекладіть горіхи на пергаментний папір і дайте їм охолонути.
  2. Помістіть усі інгредієнти для заправки в блендер і збийте до отримання однорідної маси.
  3. Салатне листя помийте і обсушіть, перемішайте із заправкою. Якщо заправка залишиться, накрийте її кришкою і поставте в холодильник.
  4. Зверху розкладіть нарізану полуницю, козиний сир і лохину. Посипте салат зацукрованими горішками і подавайте.

Полуничне варення з розмарином

Варення з полуниці
Варення з полуниці
Фото: Depositphotos

Складові

  • 1 кг полуниці
  • 500 г цукру
  • 3 гілочки розмарину
  • 1 ч. л. чорного перцю горошком
  • 1/2 ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування

  1. Полуницю очистити від хвостиків, розрізати навпіл. Додати 5 ст. л. води, змішати з цукром і поставити на середній вогонь. Дати варенню закипіти.
  2. Додати розмарин, після чого зменшити температуру і варити до готовності. За 1 хвилину до закінчення варіння подрібнити чорний перець за допомогою скалки і додати у варення.
  3. Розлити в стерилізовані банки, дати йому охолонути. Таке варення ідеально із сирами (камамбер, брі, шевре), з м'ясом, з овочами (червонокачанна капуста), з молочними продуктами (молоко, сир).

Желе з полуниці з шампанським

Полуничне желе з шампанським
Полуничне желе з шампанським
Фото: Depositphotos

Складові

  • 130 г цукрового піску
  • Цедра і сік 1 лимона
  • 4 ч. л. желатину в порошку
  • 450 мл шампанського
  • 180 г полуниці
  • 50 г полуничного пюре

Спосіб приготування

  1. Для пюре 50 г свіжої полуниці розім'яти в пюре з 1 ст. л. холодної води і 1 ч. л. меду.
  2. Покласти цукор у середню каструльку, додати 300 мл води і цедру лимона.
  3. Нагріти суміш, щоб цукор розчинився. Зняти з вогню і дати охолонути, видаливши цедру лимона.
  4. У невелику миску налити лимонний сік і додати желатиновий порошок. Залишити на 3-4 хвилини. Поставити миску на водяну баню до повного розчинення желатину.
  5. Змішати желатин разом з цукровим сиропом, додати полуничне пюре і шампанське.
  6. У келих покласти три чверті ягід і акуратно залити рідким желе, щоб ягоди були повністю покриті, дати трохи застигнути.
  7. Додати залишився желе і поставити в холодильник на 5 годин. Прикрасити ягодами і подавати.

Ще одна цікава закуска, де є полуниця – грінки з тартаром з лосося.

Тут читайте, як правильно заморозити банани, щоби потім використовувати їх у десертах і смузі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально Сирний сніданок - швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників 12 фруктів для кожного знаку зодіаку - який найкращий саме для вас 5 рецептів домашнього морозива. Приготувати його не так складно, як здається
рецепти полуниця ягоди що приготувати
Реклама

Новини партнерів

Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат

Популярні статті

Вчора, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Вчора, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Вчора, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 07:01Смачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

1 червняЗірково

Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

1 червняПсихо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

1 червняСмачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

1 червняФаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

1 червняЗірково

Андрій Данилко після чуток про важку хворобу прийшов до могили Віктюка у Львові

1 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

1 червняЗірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняЗірково

Іменинниця Наташа Корольова та її мама зробили однакові зачіски і нарвалися на критику (фото)

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

31 травняЗірково

Це медаль на моєму тілі: Анастасія Приходько пояснила, чому обвислі груди гарніші за "ідеальні"

31 травняСмачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

Новини партнерів

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти