5 рецептів несподіваних страв з полуницею
З ягоди можна приготувати соус для качки і десертний суп
Полуниця – це та ягода, яка не вимагає доповнень. Її потрібно мити і просто їсти. Але існують доволі оригінальні виконання з нею, які здатні здивувати. Полуницю можна додавати в корисні літні салати, в соус до качки і десертні супи. 5 кращих рецептів знайдете нижче.
Складові
- 150 г філе качки або індички
- 3 стеблини спаржі
- Сіль, перець – за смаком
Для соусу
- 30 г червоного сухого вина
- 100 г полуниці
- 20 г цукру
- 50 мл води
Спосіб приготування
- Качине або індиче філе посолити, поперчити, обсмажити на сковорідці. Качатину довести до 70%-ї готовності, так, щоб м'ясо було трохи з кров'ю, індичку – до повної готовності.
- Спаржу очистити, бланшувати, викласти на тарілку.
- Філе нарізати на скибочки, викласти на спаржу, полити полуничним соусом.
- Для соусу взяти вино, додати цукор, нарізану полуницю і воду, кип'ятити впродовж 5-7 хвилин. Потім перебити в блендері й полити філе.
Складові
- 150 г полуниці
- 50 мл червоного сухого вина
- 30 г цукру
- 30 г води
- 50 г ванільного морозива
Спосіб приготування
- У сотейник влити вино, додати цукор, попередньо вимиту і порізану шматочками полуницю, воду і тушкувати все разом 5-7 хвилин. Прикрасити м'ятою.
- Подавати теплим або холодним. Для холодної подачі супу після приготування дають охолонути, збивають у блендері та подають з морозивом.
Складові
Для зацукрованих горіхівм
- 2 ст. л. вершкового масла
- 1/2 чашки половинок волоських горіхів або горіхів пекан
- 1/2 ч. л. каєнського перцю
- Дрібка солі
- 1/2 ч. л. кориці
- 2 ст. л. коричневого цукру
Для салату
- 3 чашки салатного міксу
- 3/4 чашки зацукрованих горішків
- 1 1/2 чашки нарізаної полуниці
- 225 г подрібненого козиного сиру
- 1/2 склянки лохини
Для заправки
- 1 чашка оливкової олії
- 1/3 чашки бальзамічного оцту
- 1 цибуля-шалот, нарізана
- 1 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. меленого перцю
- 1 ст. л. діжонської гірчиці
- Сік 1/2 лимона
- 1 ст. л. меду
Спосіб приготування:
- Приготуйте зацукровані волоські горіхи. Для цього розтопіть вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Додайте волоські горіхи і готуйте, помішуючи, до золотисто-коричневого кольору. На це треба приблизно 3 хвилини. Наприкінці додайте цукор і спеції, перемішайте і смажте ще хвилину. Перекладіть горіхи на пергаментний папір і дайте їм охолонути.
- Помістіть усі інгредієнти для заправки в блендер і збийте до отримання однорідної маси.
- Салатне листя помийте і обсушіть, перемішайте із заправкою. Якщо заправка залишиться, накрийте її кришкою і поставте в холодильник.
- Зверху розкладіть нарізану полуницю, козиний сир і лохину. Посипте салат зацукрованими горішками і подавайте.
Складові
- 1 кг полуниці
- 500 г цукру
- 3 гілочки розмарину
- 1 ч. л. чорного перцю горошком
- 1/2 ч. л. лимонного соку
Спосіб приготування
- Полуницю очистити від хвостиків, розрізати навпіл. Додати 5 ст. л. води, змішати з цукром і поставити на середній вогонь. Дати варенню закипіти.
- Додати розмарин, після чого зменшити температуру і варити до готовності. За 1 хвилину до закінчення варіння подрібнити чорний перець за допомогою скалки і додати у варення.
- Розлити в стерилізовані банки, дати йому охолонути. Таке варення ідеально із сирами (камамбер, брі, шевре), з м'ясом, з овочами (червонокачанна капуста), з молочними продуктами (молоко, сир).
Складові
- 130 г цукрового піску
- Цедра і сік 1 лимона
- 4 ч. л. желатину в порошку
- 450 мл шампанського
- 180 г полуниці
- 50 г полуничного пюре
Спосіб приготування
- Для пюре 50 г свіжої полуниці розім'яти в пюре з 1 ст. л. холодної води і 1 ч. л. меду.
- Покласти цукор у середню каструльку, додати 300 мл води і цедру лимона.
- Нагріти суміш, щоб цукор розчинився. Зняти з вогню і дати охолонути, видаливши цедру лимона.
- У невелику миску налити лимонний сік і додати желатиновий порошок. Залишити на 3-4 хвилини. Поставити миску на водяну баню до повного розчинення желатину.
- Змішати желатин разом з цукровим сиропом, додати полуничне пюре і шампанське.
- У келих покласти три чверті ягід і акуратно залити рідким желе, щоб ягоди були повністю покриті, дати трохи застигнути.
- Додати залишився желе і поставити в холодильник на 5 годин. Прикрасити ягодами і подавати.
Ще одна цікава закуска, де є полуниця – грінки з тартаром з лосося.
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