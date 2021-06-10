Простой рецепт пирога с клубникой. Получится у всех

Плюс такого пирога в том, что он готовится чуть больше получаса, а за счет того, что в его рецептуре есть кефир, он получится сочным и одновременно воздушным.

Пирог с клубникой на кефире Фото: Depositphotos

Сезон клубники в разгаре и нужно успеть максимально ней насладиться. Эта ягода прекрасна в десертах, например, если приготовить ее в шоколаде – это быстро и просто. Особенная она, когда оказывается в выпечке, более всего в пирогах. И чтобы сполна воспользоваться сезоном этой ягоды, экспериментируйте и применяйте ее в разных проявлениях. Всего 40 минут – и красивый ароматный пирог у вас на столе. Рецепт которого – ниже.

Пирог с клубникой на кефире – рецепт

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная – 250 г

Масло сливочное (растопить) – 50 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 100 г

Кефир – 120 мл

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 10 г

Клубника – 150 г

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать, затем – кефир и снова перемешать. Добавить соль, муку и разрыхлитель и перемешать до однородной массы. Смазать форму сливочным маслом, выложить тесто и сверху, немного внутрь тесто, положить клубнику. Выпекать при 200 градусах 40-45 минут. Украсить клубникой и сахарной пудрой.

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