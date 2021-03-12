Як приготувати ідеальний бісквіт у духовці
Бісквіт можна подавати просто так чи використовувати для приготування тортів і десертів
Класичний бісквіт складається лише з трьох інгредієнтів: борошна, яєць і цукру. Особливих труднощів у його приготуванні теж немає. Але часто буває, що він або не піднімається, або не пропікається, або виходить напівсирим. І щоб цього не допустити, потрібно знати про часті помилки, яких припускаються при випіканні бісквітів. З цього матеріалу дізнаємося, як спекти ідеальний бісквіт і запишемо його класичний рецепт.
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Що потрібно зробити для ідеального бісквіта?
- Курячі яйця мають бути охолодженими, інакше вони не зіб'ються як слід.
- Борошно потрібно додавати просіяне, інакше в тісті будуть грудочки.
- Дуже важливо, коли ви поставите майбутній бісквіт у духовку. Це потрібно зробити якнайшвидше, інакше тісто осяде. Тому духовка має бути підігріта заздалегідь, і точно так само заздалегідь треба підготувати фрукти для начинки, якщо плануєте заливати їх тістом.
- Не відкривайте духовку раніше, ніж через 15 хвилин після того, як поставили туди тісто, інакше бісквіт опаде.
- Коли він зверху потемніє, можна перевіряти готовність. Проткніть бісквіт дерев'яною шпажкою або зубочисткою: якщо маса не прилипає до палички, то все готово.
Інгредієнти
- 6 яєць
- 200 г (1 склянка) цукру
- 200 г (2 склянки) борошна
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Спосіб приготування
- Білки відокремити від жовтків і збити в густу піну.
- Потім всипати тонкою цівкою цукор, продовжуючи збивати доти, доки цукор повністю розчиниться, а піна стане такою густою, що триматиметься на вінчику.
- Додати жовтки в цю піну, злегка перемішати. Через сито тонкою цівкою всипати борошно. Перемішати дерев'яною лопаткою, щоб не з'являлися бульбашки.
- Форму для випічки діаметром 26-28 см застелити пергаментом, вилити туди тісто і поставити в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Випікати 20-25 хвилин. Перевірити готовність зубочисткою.
- Остудити бісквіт прямо в формі, щоб він не опав.
Як зробити бісквіт з добавками
До тіста для бісквіта можна додавати горіхи, мак, шафран або родзинки. Шафран додасть не тільки пікантний присмак, а й красивий насичено-жовтий колір. Класти ці добавки треба після того, як розмішали борошно. Для бісквіта із 6 яєць взяти: родзинки або горіхи – 80 г, сухий мак – 50 г, шафран – на кінчику ножа.
Якщо ж хочеться додати ягоди або фрукти, то рекомендується викласти їх спочатку на пергамент, а потім залити тістом. Можна покласти в бісквіт не тільки фрукти, а й овочі. Наприклад, 1 склянку тертої на дрібній тертці моркви. А шоколадний бісквіт можна приготувати у два способи. Перший: після того, як ви засипали борошно, точно так само через сито додайте какао-порошок. На 6 яєць візьміть 150 г борошна і 50 г какао. Другий: плитку чорного шоколаду (100 г) розтопіть на водяній бані й влийте в тісто після додавання борошна.
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