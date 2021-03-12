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Як приготувати ідеальний бісквіт у духовці

Сьогодні, 18:58

Бісквіт можна подавати просто так чи використовувати для приготування тортів і десертів

Класичний бісквіт складається лише з трьох інгредієнтів: борошна, яєць і цукру. Особливих труднощів у його приготуванні теж немає. Але часто буває, що він або не піднімається, або не пропікається, або виходить напівсирим. І щоб цього не допустити, потрібно знати про часті помилки, яких припускаються при випіканні бісквітів. З цього матеріалу дізнаємося, як спекти ідеальний бісквіт і запишемо його класичний рецепт.

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Що потрібно зробити для ідеального бісквіта?

  1. Курячі яйця мають бути охолодженими, інакше вони не зіб'ються як слід.
  2. Борошно потрібно додавати просіяне, інакше в тісті будуть грудочки.
  3. Дуже важливо, коли ви поставите майбутній бісквіт у духовку. Це потрібно зробити якнайшвидше, інакше тісто осяде. Тому духовка має бути підігріта заздалегідь, і точно так само заздалегідь треба підготувати фрукти для начинки, якщо плануєте заливати їх тістом.
  4. Не відкривайте духовку раніше, ніж через 15 хвилин після того, як поставили туди тісто, інакше бісквіт опаде.
  5. Коли він зверху потемніє, можна перевіряти готовність. Проткніть бісквіт дерев'яною шпажкою або зубочисткою: якщо маса не прилипає до палички, то все готово.

Бісквіт класичний у духовці

Бісквіт класичний
Бісквіт класичний
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 6 яєць
  • 200 г (1 склянка) цукру
  • 200 г (2 склянки) борошна

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Спосіб приготування

  1. Білки відокремити від жовтків і збити в густу піну.
  2. Потім всипати тонкою цівкою цукор, продовжуючи збивати доти, доки цукор повністю розчиниться, а піна стане такою густою, що триматиметься на вінчику.
  3. Додати жовтки в цю піну, злегка перемішати. Через сито тонкою цівкою всипати борошно. Перемішати дерев'яною лопаткою, щоб не з'являлися бульбашки.
  4. Форму для випічки діаметром 26-28 см застелити пергаментом, вилити туди тісто і поставити в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Випікати 20-25 хвилин. Перевірити готовність зубочисткою.
  5. Остудити бісквіт прямо в формі, щоб він не опав.

Як зробити бісквіт з добавками

До тіста для бісквіта можна додавати горіхи, мак, шафран або родзинки. Шафран додасть не тільки пікантний присмак, а й красивий насичено-жовтий колір. Класти ці добавки треба після того, як розмішали борошно. Для бісквіта із 6 яєць взяти: родзинки або горіхи – 80 г, сухий мак – 50 г, шафран – на кінчику ножа.

Якщо ж хочеться додати ягоди або фрукти, то рекомендується викласти їх спочатку на пергамент, а потім залити тістом. Можна покласти в бісквіт не тільки фрукти, а й овочі. Наприклад, 1 склянку тертої на дрібній тертці моркви. А шоколадний бісквіт можна приготувати у два способи. Перший: після того, як ви засипали борошно, точно так само через сито додайте какао-порошок. На 6 яєць візьміть 150 г борошна і 50 г какао. Другий: плитку чорного шоколаду (100 г) розтопіть на водяній бані й влийте в тісто після додавання борошна.

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