Lifestyle
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Скільки коштує 1 вересня

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Як визначити якість доставки їжі та що робити із зіпсованим замовленням – поради експерта

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
31 серпня, 13:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Звертайте увагу на зовнішній вигляд кур'єра, він має бути в масці. Упаковка має бути без пошкоджень і патьоків. У якісній доставці їжі обов'язково вкажуть відхилення у вазі замовленої страви
Як перевірити якість доставки їжі
Як перевірити якість доставки їжі / Фото: pexels.com

Смачну їжу можна готувати вдома, а можна замовити, коли часу небагато. За часів карантину доставка стала повсякденним помічником для багатьох українців. Однак зі збільшенням попиту якість послуги почала падати. Підгнилий салат, холодна піца, засохлий десерт – з такою неприємністю точно багато хто з нас стикався. У програмі "Ранок з Україною" Лілія Ребрик і Григорій Герман поговорили із шеф-кухарем Дмитром Руденком і дізналися, як перевірити якість доставленої вам їжі та що робити, якщо вона є непридатною до вживання.

На що потрібно звертати увагу, коли вам привезли їжу по доставці

  1. Звернути увагу на зовнішній вигляд кур'єра. Він має бути охайним, обов'язково із захисною маскою і рукавичками.
  2. Уважно вивчити упаковку замовленого – вона має бути цілісною, без патьоків і пошкоджень.
  3. Важлива температура доставленої їжі. Гарячі страви маютьі бути не нижче 45-ти градусів, допустимий мінімум – 40 градусів. Холодні ж страви – до 16 градусів, максимум – 18.
  4. Вага страви. Вона має відповідати зазначеній у замовленні, там же мають зазначити допустимі відхилення.

Що робити, якщо доставлена їжа неякісна

Реклама

Якщо ви бачите, що пошкоджений пакет, то одразу відмовляйтеся від замовлення і скажіть, що ви не приймаєте цю доставку. Ви можете поскаржитися в ресторан, де робили доставку. Вони мають привезти вам нову їжу.

А от якщо ви вже заплатили і тільки потім помітили зіпсоване замовлення – сфотографуйте страву і зв'яжіться з адміністрацією ресторану. Адже репутація зараз значить багато.

Тут дізнаєтеся, які продукти потрібно терміново викинути, якщо з'явилася пліснява, а які можна їсти.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Васk to school
Зібратися в школу за $100 – реально?
Реально! Дізнайся як
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти